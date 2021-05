El creador de 'Mare of Easttown' explica el final de la miniserie de HBO: "es una tragedia"

Hace apenas unas horas que HBO estrenaba el séptimo y último episodio de 'Mare of Easttown', una miniserie que ha conquistado a millones de espectadores. Es de esperar que su final vaya a dar mucho de lo que hablar y Brad Ingelsby, creador y guionista de toda la serie, no ha tenido problema en dar muchas claves sobre el mismo en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

Las claves del final

Ojo con los SPOILERS del episodio final de 'Mare of Easttown' de aquí en adelante.

En este séptimo capítulo ha sido cuando descubrimos que el asesino de Erin era Ryan, el hijo de la mejor amiga de la protagonista. De hecho, es el empeño del personaje interpretado por Kate Winslet en sacar a la luz la verdad lo que permite que conozcamos esa impactante relación que agria aún más su relación con Lori. Al respecto, Ingelsby comenta lo siguiente sobre la forma de estructura el episodio:

El eje de las primeras escenas es que la relación de Mare con Lori está fracturada. Sabe que Lori está ocultando la verdad al final final del episodio, algo que es una traición a ojos de Mare. Empieza con estas dos mujeres y su relación, y luego vuelve a ser sobre la comunidad, la forma de vida de Mare y después vuelve a centrarse en estas dos mujeres. Eso era interesante para mí, que empezase y acabase con Mare y Lori. Esa fue realmente una guía para mí, empezar con las dos, diversificar con el caso y la comunidad de nuevo, y entonces volver a esta relación.

Sobre la posibilidad de ver la escena final entre ambas como una reconciliación, Ingelsby señala que "creo que es un primer paso. Si las visitásemos en un año o dos, sería... obviamente eventos así cambian relaciones, pero son amigas". Además, apunta lo siguiente sobre el hecho de finalizar la serie con Mare subiendo por primera vez al desván de su casa tras la muerte de su hijo:

Teníamos que acabar la serie con una nota de gracia o hubiese sido demasiado triste y pesada. Siempre supimos que el núcleo de la serie era una mujer que no había llorado la muerte de su hijo y ha de confrontarlo. Sabíamos que iba a acabar ahí, y espero que deje al público son un sentimiento de esperanza sobre Mare y la comunidad. Eso es lo que era importante sobre esa ascensión al final, ella subiendo finalmente a hacer lo suyo. dando un paso adelante. Espero que deje a la audiencia pensando que Mare va a estar bien.

Además, deja claro que sabía desde el primer momento quién iba a ser el asesino, hasta el punto de que "no empecé a escribir la serie hasta que sabía donde acababa, así que antes de escribir la primera palabra, sabía que iba a ser Ryan", aclarando además lo siguiente sobre la forma de desvelarse qué fue él:

Llega a un punto de ruptura y está intentando preservar su unidad familiar, algo que en cierta medida lo hace más descorazonador. La frase que se queda conmigo es cuando Lori dice: "Ni siquiera sabe cómo usar una pistola". Le pega tan poco haber hecho eso. Es una tragedia, realmente.

¿Temporada 2?

Ingelsby también quiso dejar claro que 'Mare of Easttown' está escrita para ser una serie de una única temporada, pero que quizá haya una segunda si "podemos dar con una historia de la que nos sintamos orgullosos y sintamos que funciona como segundo episodio en el viaje de Mare", pero que por ahora no tiene idea de cuál podría ser esa idea.