Matt Damon, actor (55 años): "Tenemos cinco perros adoptados, si no viviéramos en Brooklyn, seguramente tendríamos más"

Matt Damon está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. A sus 55 años, el actor acaba de protagonizar 'La Odisea', la superproducción de Christopher Nolan que ya ha superado los 1.000 millones de dólares en taquilla y se ha convertido en la película más exitosa del director.

Pero mientras Hollywood sigue teniendo los ojos puestos en él, Damon ha mostrado una faceta mucho más doméstica y alejada de los focos: su pasión por los animales y, especialmente, por los perros rescatados. El actor y su mujer, Luciana Barroso, visitaron recientemente Eastwood Ranch Foundation, una organización dedicada al rescate y adopción de animales, y allí contó que en su casa ya viven cinco perros.

Una familia que no sabe decir que no

Los cinco perros que forman actualmente parte de la familia son Charlie, Osita, Cookie, Rudy y Scoutie, aunque Damon reconoce que su mujer tiene bastante que ver con que la lista no deje de crecer.

"Tenemos cinco perros ya. Nos encanta rescatarlos. Son increíbles y vivimos en Brooklyn, así que es difícil seguir acumulando, pero los queremos y creo que les damos una gran vida, seguramente tendriamos más. Definitivamente es mi mujer. A estas alturas ni siquiera hay conversación, simplemente llega a casa con ellos. Tengo cuatro hijas y, si estuviera en contra, sería una votación de cinco contra uno, así que ni siquiera lo intento".

Damon explica que los perros grandes pueden tener más dificultades para encontrar adoptantes debido a las restricciones de algunas viviendas y edificios. Precisamente por eso, durante su visita a la fundación quiso poner el foco en la importancia de encontrar hogares para animales que llevan demasiado tiempo esperando una segunda oportunidad.

La pasión de los Damon por los animales viene de hace años y reconoce que "si no viviéramos en Brooklyn, seguramente tendríamos más". En 2014, durante un viaje familiar a Costa Rica, regresaron a casa con un gato y un cachorro. El felino vivía solo y empezó a acercarse a ellos después de que la familia comenzara a alimentarlo. "Al final nos dimos cuenta de que probablemente ya dependía de nosotros", recuerda Damon. El animal murió hace aproximadamente año y medio después de, según el actor, haber tenido "una gran vida".

La cachorra que adoptaron entonces era Osita, que tenía apenas seis semanas cuando llegó a la familia y que ahora tiene 12 años. Aunque ha vivido toda su vida rodeada de comodidades, conserva algunos de los instintos que tenía cuando era pequeña. Damon lo resume con bastante humor:

"La llamamos nuestro perro del apocalipsis porque, si alguna vez ocurriera algo, probablemente sería en ella en quien podríamos confiar".

Durante la visita a Eastwood Ranch Foundation, el actor también conoció a Betsy, una pitbull que llevaba alrededor de año y medio esperando una familia después de llegar desde un refugio del condado de Los Ángeles. Damon quiso recordar que, aunque el refugio pueda ofrecerle cuidados y protección, ese no debería ser su destino definitivo:

"Este es un gran lugar para un perro, pero no es un lugar permanente. Lo que realmente necesita es una familia o una persona que la adopte".

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