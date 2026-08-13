Steve Toussaint, protagonista de 'La casa del dragón', explica el enfrentamiento final de Corlys en la temporada 3: "Se siente decepcionado y muy triste"

Corlys Velaryon ha pasado buena parte de su vida luchando por el poder, defendiendo el legado de su familia y tratando de colocar a los suyos en una posición privilegiada dentro de Poniente, pero la guerra civil de los Targaryen ha terminado cambiando por completo sus prioridades.

Después de la Batalla de la Garganta y de todo el horror que vino después, la Serpiente Marina está cansada de ver morir a inocentes por una lucha en la que, en realidad, nadie parece salir ganando. Por eso, en el final de la tercera temporada de 'La casa del dragón', Corlys intenta aprovechar la propuesta de paz de Gwayne Hightower para poner fin al conflicto, aunque Daemon se encarga de que aquello termine desembocando en la batalla de Tumbleton.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers del final de temporada

Corlys solo quiere proteger a su familia

Steve Toussaint, el actor que interpreta al personaje, ha analizado el desenlace de la temporada y ha explicado en TV Insider cómo ve Corlys a sus hijos, su relación con Rhaenyra y Daemon y qué espera para la familia Velaryon de cara a la cuarta y última temporada.

Corlys está completamente agotado de la guerra y de sus consecuencias. Por eso, Toussaint cree que habría comprendido la decisión de Alyn de no arriesgar a demasiados hombres para rescatarlo en Tumbleton. "Sí, probablemente lo haría. Creo que habría querido que Alyn sopesara las opciones". Eso sí, descubrir que su hijo mató al Septón Supremo le dolería muchísimo: "se sentirá increíblemente decepcionado y muy triste".

Con Baela tendría una relación diferente. Aunque le preocupa que desafiara a Rhaenyra, también admira ese carácter rebelde que reconoce en ella y en Addam. "Ese espíritu combativo, sí que le gustaría. Eso es lo que reconoce en ella, igual que lo reconoce en Addam". Con Rhaena, en cambio, tendría sentimientos más contradictorios después de descubrir su papel accidental en la muerte de Jace.

La elección de Alyn como heredero también tiene una explicación muy personal. Corlys ve en él un reflejo de sí mismo, alguien que se ha hecho a sí mismo sin ayuda. "Cuando él mira a Alyn, ve casi una copia exacta de su carácter". Por eso considera que es la persona adecuada para continuar el legado de la Casa Velaryon.

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Aunque esté cansado de luchar, Corlys no ha olvidado lo que hicieron los Hightower. Sigue pensando que la usurpación del Trono de Hierro fue un crimen contra el reino y que debe existir algún tipo de castigo.

"A pesar de estar cansado de la guerra, no está cansado de la justicia".

Y esa será precisamente su gran preocupación en la última temporada: proteger a los suyos. Toussaint quiere verlo "intentando crear un mundo mejor para ellas", especialmente para sus hijos y sus nietas. También podría cambiar su relación con Daemon, al que quiere mantener con vida porque considera que todavía puede ser útil. Mientras tanto, Corlys tendrá que enfrentarse a una Rhaenyra mucho más fría, aunque espera que conserve esos pequeños destellos de humanidad que todavía le permiten confiar en ella.

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