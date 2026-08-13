Hoy en streaming, una serie alemana trepidante de solo 6 episodios donde un hombre se empeña en descubrir la verdad sobre su padre

Algunos secretos es mejor no desenterrarlos, especialmente cuando detrás de ellos hay servicios de inteligencia, conspiraciones políticas y una familia marcada por la tragedia. Ese es el punto de partida de 'El segundo atentado', en la que seguimos a Alexander Jaromin, un hombre que lleva 20 años viviendo bajo una identidad falsa después de que su padre y su hermana de ocho años fueran víctimas de un intento de asesinato.

Cuando su madre muere de cáncer, Alex pierde al último miembro de su familia que le quedaba y también recibe algo que vuelve a abrir las heridas del pasado. Convencido de que nunca conoció toda la verdad sobre aquel atentado, decide abandonar su vida protegida en Atenas y regresar a Alemania para investigar qué ocurrió realmente. Lo que descubre le llevará hasta los servicios secretos alemanes, la guerra de Irak y uno de los mayores escándalos de inteligencia de las últimas décadas.

Hasta la guerra de Irak

Durante dos décadas, Alex ha vivido como Patrick Schneider dentro de un programa de protección de testigos. De niño sobrevivió a un atentado en el que murieron su padre y su hermana, y siempre se le hizo creer que detrás del ataque estaban nacionalistas serbios. Pero la muerte de su madre hace que vuelvan los recuerdos y, con ellos, las dudas sobre aquella versión de los hechos.

Su investigación le llevará de vuelta a Alemania, donde intenta reabrir el caso y empieza a remover las aguas de Berlín. Pronto descubre que su padre, un humilde soldado de infantería de montaña del ejército alemán, podría haber estado relacionado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. El BND, el escándalo de Curveball y la guerra de Irak de 2003 se interponen en su camino, y Alex empieza a preguntarse qué hacía realmente su padre en Bagdad y qué relación tenía todo aquello con el atentado.

Cuanto más se acerca a la verdad, más peligro corre. Alex queda atrapado entre servicios secretos y conspiradores dispuestos a hacer lo que sea necesario para impedir que el pasado salga a la luz. Y cuando cree que ya ha descubierto las piezas más importantes del misterio, se enfrenta además a un secreto inesperado de su propia familia.

Atravesado por la historia reciente

'El segundo atentado' es una coproducción internacional que mezcla el thriller de conspiraciones con el drama de una familia marcada por un trauma que lleva décadas sin resolverse. La serie acierta al convertir la investigación de Alex en una auténtica odisea y conecta su historia personal con algunos de los episodios más controvertidos de la historia reciente que, por cierto se entrelazan brillantemente.

La producción está dirigida por Barbara Eder y Philipp Osthus y cuenta con un reparto de primer nivel en el que destacan Désirée Nosbusch, Torben Liebrecht y Jakob Diehl, además de Noah Saavedra, encargado de dar rostro a un protagonista que tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrir la verdad. Realmente merece la pena y la tenéis en Filmin.

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