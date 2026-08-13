DC confirma que pasa por momentos críticos: Warner ha cancelado dos de las series anunciadas más importantes del universo de James Gunn

El renovado Universo DC de James Gunn está empezando a dar síntomas de flaqueza, antes incluso de terminar su fase 1. Tras el fracaso en taquilla de 'Supergirl', aún tienen la oportunidad de 'Clayface' y, sobre todo, 'Man of Tomorrow' para devolver la esperanza y la confianza de los accionistas de Warner, pero, de momento y a la espera de que 'Linternas' se estrene en HBO Max demostrando (o negando) la viabilidad de esta franquicia, los proyectos se están cancelando a pares. Y la cosa no pinta bien.

DC (De Cancelar)

Desde el inicio del Universo DC, en 2023, Gunn y Peter Safran anunciaron que sus películas se combinarían con series, de las que las primeras serían 'El pacificador', 'Linternas', 'Booster Gold', 'Comando Monster', 'Waller' y 'Paradise Lost'. De estas seis, se han estrenado dos (con otra en breves)... y se han cancelado oficialmente otras dos, como han informado en Variety. Y no podemos decir que no lo viéramos venir.

Después del final de la temporada 2 de 'El Pacificador' ya se dijo que el personaje volvería tarde o temprano, haciendo un guiño a su posible futuro en 'Waller', la serie que seguiría a, claro, Amanda Waller, la directora de ARGUS interpretada por Viola Davis... y que ha sido oficialmente cancelada tras años sin oír hablar de ella. Lo mismo ha pasado con 'Paradise Lost', que tras un montón de cambios de guionistas, al final ha llegado a la misma conclusión.

La serie, que transcurría en Themyscira antes de la llegada de Wonder Woman, se vendió como el 'Juego de Tronos' de DC, pero no ha llegado a convencer a Warner. Por cierto, también cabe destacar que 'Booster Gold' ha despedido al que iba a ser su guionista principal, David Jenkins, que anunció que la serie se había cancelado. Poco después Gunn aclaró que seguía adelante... solo que sin él. Se viven momentos duros en DC, así que no nos debería extrañar demasiado si esta también acaba en la basura.

De momento, el siguiente proyecto del estudio en HBO Max junta a Jimmy Olsen y Gorilla Grodd, y ese sí que se estrenará, pero la pregunta que nos deberíamos hacer todos es... ¿Estamos viendo el principio del fin de una franquicia?

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