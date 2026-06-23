Nuevo Universo DC: en qué orden ver todas las películas y series de la franquicia de James Gunn

Como todo buen universo cinematográfico que se precie, el DCU de James Gunn ha necesitado cosa de un par de años para poder ponerse en marcha como es debido y comenzar a levantar un universo compartido cohesionado como es debido. Pero ojo, porque si el número de producciones estrenadas hasta la fecha te está generando algún que otro dolor de cabeza relacionado con la cronología de la narrativa, te tenemos cubierto.

A continuación te traemos una lista con los dos órdenes, el cronológico y el de estreno, según los que puedes disfrutar del DC Universe de principio a fin, destacando que 'Clayface' tardará aún unos meses en llegar a nuestras salas de cine y que aún necesitamos algo de contexto para saber dónde se ubicarán exactamente 'Lanterns' y la secuela de 'Superman', titulada 'Man of Tomorrow'.

Orden cronológico

1- 'Clayface' (2026)

Arrancamos con un largometraje que aún está pendiente de estreno, pero que ya podemos ubicar como el pistoletazo de salida cronológico al DC Universe de James Gunn y Peter Safran. Una 'Clayface' que narrará bajo la forma de un body horror a la antigua usanza los orígenes del villano titular que ya hizo acto de presencia en la fantástica serie animada 'Comando Monster' de 2024, primera piedra oficial del DCU —de ahí que sepamos que nos encontramos ante una precuela—.

2- 'Comando Monster' ('Creature Commandos', 2024)

Continuámos con la genial serie de animación 'Comando Monster', que pasó mucho más desapercibida de lo que merecía tras su lanzamiento en 2024. La primera producción oficial del DCU se ubica justo después de Amanda Waller desarticule su infame Task Force X, lo cual, sumado a la presencia de Weasely menciones al asesinato de Rick Flag Jr. por parte del Pacificador, convierten en canon únicamente algunos elementos de 'El Escuadrón Suicida' de 2021.

Crítica de 'Comando Monster' en Espinof

3- 'Superman' (2025)

El primer largometraje en acción real del DCU no pudo estar protagonizado por otro superhéroe que no fuese el icónico Superman. Podríamos decir que, extraoficialmente, el largometraje dirigido por James Gunn y protagonizado por David Corenswet es el verdadero pilar del nuevo universo cinematográfico de la Distinguida Competencia, y se ahorra historias de orígenes vistas una y mil veces para seguir a un Clark Kent ya establecido como superhéroe en Metrópolis.

Crítica de 'Superman' en Espinof

4- 'El pacificador' ('Peacemaker', 2025) T2

Seguimos adelante con la segunda —que no primera— temporada de 'El Pacificador', que sirvió como una suerte de rectoneo de las aventuras del antihéroe interpretado de John Cena. En esta tanda de episodios, la serie, que transcurre justo después de los eventos narrados en 'Superman', hace referencia directa a lo acontecido en la nueva película del hombre de acero, con Rick Flag senior buscando venganza por el asesinato de su hijo, ya tratado, como mencionamos anteriormente, en 'Comando Monster'.

Crítica de 'El pacificador' (T2) en Espinof

5- 'Supergirl' (2026)

Para terminar, aunque solo de momento, tenemos una 'Supergirl' a punto de estrenarse que, tal y como ha confirmado James Gunn en un hilo de Threads, tendrá lugar entre los eventos narrados en 'Superman' y la historia que se desarrollará en su secuela 'Man of Tomorrow', cuyo estreno está previsto para el próximo 2027. Dicho lo cual, parece que el filme protagonizado por Milly Alcock funcionará perfectamente como un largometraje individual que podremos ver sin necesidad de grandes cantidades de información previa.

Orden de estreno

'Comando Monster' ('Creature Commandos') - Diciembre de 2024

'Superman' - Julio de 2025

'El pacificador' ('Peacemaker') T2 - Agosto de 2025

'Supergirl' (2026) - Junio de 2026

'Clayface' (2026) - Octubre de 2026

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