Todas las películas y series del nuevo Universo DC de James Gunn, ordenadas de peor a mejor

Marvel dejó escapar a James Gunn por un tuit, y DC aprovechó el envite para convertirle no solo en el director de 'El Escuadrón Suicida', sino para confiar en él y en Peter Safran para montar todo un universo después de que el Snyderverso empezara a flojear en taquilla. En diciembre de 2023 vivimos el estreno de 'Aquaman y el reino perdido', que ponía fin a una intentona, y justo un año después, en diciembre de 2024, vimos toda una declaración de intenciones de Gunn con 'Comando Monster'.

Ahora, con decenas de proyectos anunciados o en desarrollo, el Universo DC ha echado a andar, y pese al fracaso en taquilla de 'Supergirl' parece que sigue enderezado. ¿Quieres meterte en él pero no sabes qué es lo mejor o qué deberías evitar? No te preocupes, porque para eso hemos listado todos los proyectos del nuevo Universo DC de peor a mejor... aunque, ojo, si quieres entender la historia al completo es mejor que los veas todos.

4-'Supergirl' (2026)

Dirección: Craig Gillespie Reparto: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Jason Momoa

No es que 'Supergirl' sea mala. No lo es, pero sí resulta excesivamente genérica, y en un universo que prometía que iba a romper con todos los clichés para ofrecernos nuevas experiencias cinematográficas sabe a poco: Millie Alcock está espectacular en su papel de una Supergirl ida de vueltas, pero Gillespie nunca consigue que la película vuele libremente. El resultado, ay, acaba por no saber a nada.

Crítica en Espinof

3-'Comando Monster' (2024)

Creador: James Gunn Reparto: Indira Varma, Sean Gunn, Alan Tudyk, Zoë Chao, David Harbour

¿Cómo tienes que estar seguro de ti mismo para sacarte a ti mismo durante el tema de inicio escribiendo los guiones de tu propia serie? Lo que podría haber sido un ejercicio de ego sin sentido se transforma, en 'Comando Monster', en un éxito. Porque este es, al fin y al cabo, el producto más James Gunn de todos los que ha hecho hasta ahora en el Universo DC. Personajes de segunda fila, violencia a raudales y emociones sorprendentemente reales. Tendrá temporada 2 el año que viene, y no le debería extrañar a nadie.

Crítica en Espinof | Ver en HBO Max

2-'El Pacificador' T2 (2025)

Creador: James Gunn Reparto: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo

La manera de Gunn de decir que no te comas la cabeza: la temporada 1 ocurre en el antiguo Universo DC, esta en el nuevo, y ambas se continúan sin mucho problema. El director muestra su versión de los universos alternativos con un giro absolutamente brutal que vive a la altura de las expectativas. Una macarrada solo apta para los fans del director a ritmo de Foxy Shazam y que le pasa la mano por la cara a toda la Saga del Multiverso de Marvel sin mucho problema.

Crítica en Espinof | Ver en HBO Max

1-'Superman' (2025)

Dirección: James Gunn Reparto: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Houltm Edi Gathegi, Nathan Fillion

¿Qué hay más antisistema que ser amable? Gunn quiso hacer frente al Superman de Zack Snyder, gris y violento, con un personaje amable, bonachón y obsesionado con salvar cada vida hasta tintes casi paródicos. Sin embargo, fue una visión del personaje necesaria en estos tiempos oscuros que vivimos y que nos recordó que los superhéroes deberían ser un espejo en el que mirarse. Pero es que además lo hizo con un sentido del humor envidiable, unas set pieces brutales (el combate de Mr. Terrific) y unos personajes tan carismáticos que parecíamos conocerles por primera vez en nuestra vida. DC necesitaba a este Superman, pero aún no lo sabía.

Crítica en Espinof | Ver en HBO Max

En Espinof | Todas las películas de Superman ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de HBO Max en 2026