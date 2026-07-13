Ha fallecido Sam Neill, pero siempre lo recordaremos por ser la estrella de estos 3 clásicos del cine fantástico

Hoy nos hemos enterado de la muerte a los 78 años de un actor tan presente en nuestra educación cinéfila como es Sam Neill. El actor neozelandés tuvo una de esas carreras prolíficas que le ha llevado a tener trabajo constante y de todo tipo, trabajando con varios autores transgresores o notables como Andrzej Zulawski o Jane Campion.

También le ha llevado a pisar en numerosas ocasiones el terreno del cine fantástico, lo que le ha llevado a ser un interprete muy querido para los aficionados del mismo. Es, quizás, su mayor y más memorable legado, que se puede rescatar a través de tres inolvidables películas como estas que se encuentran en plataformas de streaming.

‘El final de Damien’ (’Omen III: The Final Conflict’, 1981)

Dirección: Graham Baker. Reparto: Sam Neill, Rossano Brazzi, Don Gordon, Lisa Harrow, Barnaby Holm.

Aun siendo conscientes de su carácter menor dentro de la saga de ‘La profecía’, dar vida al Damien adulto fue una gran presentación a nivel grande para Neill. Especialmente porque supo darle definición y estatura a un personaje que acaba en el único destino posible para el anticristo personificado: las altas esferas políticas estadounidenses. Una película más sólida y estupendamente desquiciada de lo que su reputación sugiere.

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‘Parque jurásico’ (’Jurassic Park’, 1993)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello.

Ser el protagonista de un clásico absoluto del blockbuster fantástico (en todos los sentidos) ya es suficiente para ser recordado, y comprensiblemente muchos de los obituarios destacan o giran alrededor de esta película. No es para menos, porque Neill daba esa textura de héroe clásico al espectáculo de Steven Spielberg mientras resaltaba aspectos más inusuales en un protagonista convencional. Una obra mayúscula indudable.

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‘Horizonte final’ (’Event Horizon’, 1997)

Dirección: Paul W.S. Anderson. Reparto: Sam Neill, Laurence FIshburne, Kathleen Quinlan, Joely Richardson, Jason Isaacs.

Tampoco se puede infravalorar su gran tendencia a hacer personajes extremos, o que se van conduciendo progresivamente hacia la locura incontenible. El cine de terror le daba mucho pie a esos papeles retorcidos, y así lo defendió con gran entereza en el pesadillesco clásico de Paul W.S. Anderson. Aunque, en opinión de Neill, la película debió ser más pausada.

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