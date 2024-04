'La profecía': en qué orden conviene ver todas las películas, series y spin offs de la saga

En 1976, la película 'La profecía' causó un gran revuelo en la taquilla, iniciando una importante franquicia de terror y haciendo que todo el mundo tuviera un poco más de miedo a los niños. Han pasado más de cuarenta años desde la original, pero estamos a punto de volver a la mitología con 'La primera profecía' (The First Omen, 2024) que llegará a los cines el 5 de abril y servirá de precuela de la original.

Cómo ver en el orden correcto toda la saga

Cuando hay precuelas las líneas temporales pueden ser un poco complicadas, por lo que en esta pequeña guía para ver la franquicia verás cómo seguir cronológicamente la continuidad sin dudas. Si la precuela establece la conspiración que da inicio a la conspiración satánica de la película original. el orden quedaría así

1970s - 'La primera profecía'

1976 - 'La profecía'

1976 / 1983- 'La maldición de Damien (La profecía 2)

1981 - 'El final de Damien (La profecía 3)'

1991 - 'La profecía 4: El renacer'

Continuidades alternativas

Hubo un remake de 2006 de 'La profecía' que sirve de reinicio completo, lo que significa que no conecta con el universo establecido en la película original. Por su parte, la serie de televisión 'Damien' es una secuela directa de la película original, ambientada unos treinta años en el futuro, pero ignorando las secuelas. Esto convierte a The Omen (2006) en una película independiente y a Damien (2006) en una continuidad alternativa que incluye a la original. Irónicamente, ambas existen en sus propias versiones de un 2006 ficticio.

Reboot

2006 - The Omen

alternativa

1976- 'La profecía'

2006 - 'Damien'

Los spin offs ignorados, pero no apócrifos

Aunque normalmente no se comente, existen dos series de televisión oficiales que por una u otra razón no se consideran dentro del canon. 'The Omen' fue un piloto fallido fue rechazado por NBC en 1995 que tenía posesiones y exorcismos, pero no seguía la trama original. Su uso de la marca era legítimo y se trató de vender como tal a pesar de ser muy diferente.

Un caso parecido fue el de 'Revelations' de 2005, una especie de 'El código Da Vinci' sobrenatural de David Seltzer, el autor del guion y novelas de 'La profecía' y toda la saga, que no solo hace coincidir su trama con su mitología de anticristos, salvadores y apocalipsis, sino que tenía al mismo personaje de la saga del arqueólogo Carl Bugenhagen, al estilo de un universo extendido de Marvel, incluso tenía unas dagas de Enoch, similares a las dagas de Meggido de la saga. Los paralelismos son tantos que parece una versión alternativa del mismo mundo. Es difícil establecer un orden lógico con estas dos rarezas.

