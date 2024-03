'La primera profecía' será la primera película de Disney en mostrar una vagina explícita en su historia, tras una lucha con la censura de año y medio de su directora

Aunque no ha tenido una campaña muy ruidosa, la precuela de 'La profecía', titulada con poco esfuerzo 'La primera profecía' llega a los cines el 5 de abril con una sólida calificación R por su "Contenido violento, imágenes espeluznantes/ perturbadoras y breves desnudos gráficos". Algo que llama la atención, ya que su productora 20 Century Pictures, lo que toda la vida se llamó Fox, ahora pertenece a Disney, desde la compra de 2018 por 71.300 millones de dólares.

Una lucha de 18 meses para mantener un solo plano

Pero esa descripción de "desnudo gráfico" no es cualquier cosa y estuvo a punto de no ser así. La directora Arkasha Stevenson, detrás de la increíble temporada 3 de 'Channel Zero', debuta en la dirección de largos y, durante una entrevista exclusiva con Fangoria, compartió que llevar este momento a la pantalla fue "una larga batalla" para conseguir la calificación R, y ni siquiera tenía que ver con el gore. El problema fue... una vagina.

"El horror en esa situación es lo deshumanizada que está esa mujer. Esta ha sido mi vida durante un año y medio, luchando por un solo plano. El tema de nuestra película es el cuerpo femenino violado desde dentro hacia fuera. Si íbamos a hablar del horror del cuerpo femenino, íbamos a hablar de la reproducción forzada, y tenemos que ser capaces de mostrar el cuerpo femenino bajo una luz no sexualizada. Estoy muy orgullosa de esta toma".

Los productores David Goyer y Keith Levine apoyaron a Stevenson durante todo el proceso. Goyer revela que la larga batalla por la calificación R implicó muchas discusiones:

"Tuvimos que ir y volver con la junta de clasificación cinco veces. Curiosamente, evitar la NC-17 la hizo más intensa. Hay un poco de "doble rasero" a la hora de luchar contra la calificación NC-17: La película, por su naturaleza, trata el horror en el cuerpo femenino, y creo que hay una doble moral. Eso fue muy interesante cuando negociábamos con la MPA. Creo que hay más permisividad cuando se trata de protagonistas masculinos, sobre todo en el horror corporal. Esa escena del parto es súper intensa, yo también tengo tres hijos y he estado en sus partos. Es muy intensa".

Por lo que parece, el plano apunta a ser una muestra gráfica del momento de un parto, algo que hemos visto en una impactante escena de 'Quien a Hierro Mata' de Paco Plaza, y que habría que haber cortado de 13 segundos al vistazo que aparece ahora, necesario para reducir la calificación a R. Stevenson concluye:

"Tenía muchas ganas de trabajar con estos tipos a los que esa palabra no asusta. Keith y Goyer me apoyaron mucho. Creo que es una gran prueba de fuego si la gente puede decir la palabra 'vagina'. Es extraño hacer una película sobre la reproducción forzada y la autonomía corporal en este momento. Es muy importante hablar de ello ahora. Es extraño hablar de ello con Disney. Es una experiencia surrealista que empodera. Es como si Mickey Mouse fuera mi guardaespaldas. No sé cómo expresarlo con palabras. Tener su apoyo es maravillosamente surrealista".

En Espinof: