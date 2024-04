Todas las películas y series de 'La profecía' ordenadas de peor a mejor

La saga de 'La Profecía' tiene una serie de películas de terror sobrenatural que comenzaron con la entrega original en 1976, un clásico del cine satánico que ahora ve cómo se estrena ‘La primera profecía’, una nueva precuela contando los orígenes de Damien. Pero el caso de esta serie es curioso, ya que aunque contemos como oficiales las que se han anunciado desde 20th Century Fox, también tiene algunos spin offs que no suelen comentarse.

En esta lista ordenamos de peor a mejor todas las secuelas de 'La Profecía', incluyendo la original, y veremos cómo cada una ha contribuido al legado de Richard Donner, explorando diferentes aspectos del mito del Anticristo en forma de largometraje y series y de televisión. Pero además incluimos dos piezas del universo que normalmente son ignoradas en el conjunto.

Damien (2016)

Creador: Glen Mazzara

Reparto: Bradley James (II), Megalyn Echikunwoke, Omid Abtahi

El intento fallido de serie oficial que trataba de seguir a Damien durante su vida adulta, aquí interpretado por Bradley James, enfrentándose a los aterradores eventos de su pasado. Tomando un enfoque diferente al de ‘El conflicto final’, el crecimiento del chico se ha desarrollado lejos las fuerzas satánicas de su alrededor, por lo que una serie de sucesos macabros llevan al adulto a enfrentarse a su verdadero destino, como encarnación del Anticristo. Quedó sin una segunda temporada con razón, no acababa de funcionar ni como terror ni como thriller y daba la impresión de haberse realizado a toda prisa, para aprovechar el boom de las series sobre películas.

La Profecía (The Omen, 2006, Remake)

Director: John Moore

Reparto: Liev Schreiber, Julia Stiles, Seamus Davey-Fitzpatrick

Un remake de la película original, dirigido por John Moore y protagonizado por Liev Schreiber y Julia Stiles que sigue, hasta cierto punto, los momentos de la original paso por paso. Podría ser considerada una especie de experimento a lo ‘Psicosis’ de Gus Van Sant, pero la puesta a punto es muy pobre, más allá de su estupendo reparto y el intraguiño satánico de contar con Mia Farrow como niñera diabólica, tanto es así que se asemeja a la factura televisiva del remake de ‘La semilla del diablo’. Sin embargo, el casting falla en lo más importante, y el elegido para hacer de Damien da más risa que inquietud.

La profecía IV: El Renacer (Omen IV: The Awakening, 1991)

Directores: Jorge Montesi, Dominique Othenin-Girard

Reparto: Faye Grant, Michael Woods, Michael Lerner

Una secuela que estaba realmente destinada a ser un reinicio televisivo, que cuenta la historia de dos abogados que adoptan a una misteriosa niña huérfana sin saber que es la nueva Anticristo, la siguiente en la línea de Damien Thorn. La película es un festival del despropósito, uno detrás de otro, hasta tal punto que se hace divertidísima, con algunas muertes a lo ‘Destino Final’ tan cafres que parecen un corto de Tex Avery, y algunos momentos de ver para creer, como ese coro callejero o los giros que se acumulan en su tramo final.

The Omen (1995)

Director: Jack Sholder

Reparto: Brett Cullen, Chelsea Field, William Sadler.

Pocos recuerdan (o quieren recordar) el primer intento de serie de ‘La profecía’, ya que el piloto no fue aceptado para desarrollarse como una serie completa. Se suele decir que solo tiene que ver en el nombre, pero en su día NBC no rechazó que fuera parte de la saga y entre los muchos grandes nombres del género implicados, se encuentra Richard Donner, el director de la película original, que se incorporó como productor ejecutivo, aunque hiciera quitar su nombre de los créditos. Aunque no se haga referencia, el concepto aquí es que el mal de Damien es una especie de energía blanca voladora que te posee. La posesión se trata como un virus que pasa de persona a persona, con muchos tintes de ‘Expediente X’, por lo que no es raro que se encargara el director de ‘Hidden: lo oculto’, aunque la idea tiene un toque de ‘El exorcista III’ y la posterior ‘Fallen’.





Revelations (2005)

Creador: David Seltzer.

Reparto: Bill Pullman, Natascha McElhone, Michael Massee.

No mucha gente sabe que hubo una miniserie del creador de ‘La profecía’ original que realmente sí pertenece al canon de las películas. Una especie de ‘El código Da Vinci’ sobrenatural, con la llegada del anticristo, apariciones divinas y embarazos inmaculados. Tenía un inconfundible aroma a ‘Expediente X’ religioso, con el clásico contraste entre fe y escepticismo científico y un “sigue las pistas” bíblico que se atisbaba en las películas, con las que el nexo de conexión es el personaje común de Carl Bugenhagen, el arqueólogo que le daba las dagas a Robert Thorn para acabar con su hijo. David Seltzer, el guionista, le incluyó también en la nueva miniserie, confirmando un universo compartido.

El final de Damien (Omen III: The Final Conflict, 1981)

Director: Graham Baker

Reparto: Sam Neill, Rossano Brazzi, Don Gordon

La película con el Anticristo adulto sigue los intentos de un Damien ya amoral, sosegadamente despiadado y consciente de su cometido, dibujando una sátira oscura del poder de las altas esferas, buscando eliminar a su oponente divino futuro. Una imperfecta pero infravalorada conclusión a la “Boyhood” del cine de terror, con un Sam Neill maravillosamente maligno, otra gran partitura de Jerry Goldsmith, y una trama que da para una temporada de Netflix, con 7 curas del patíbulo a la caza del hijo de satán, muertes tremebundas como el suicidio del embajador, una subtrama de infanticidios demenciales y una estupenda dirección en exteriores plagados de grandes edificios góticos. El final es decepcionante, pero secuencias como el monólogo “sodomizando” a Jesucristo son momentos que no deben pasarse por alto.

La maldición de Damien (Damien: Omen II, 1978)

- Director: Don Taylor

- Reparto: William Holden, Lee Grant, Jonathan Scott-Taylor

La primera secuela seguía a Damien Thorn, ahora un adolescente que finalmente aprende sobre su destino como el Anticristo bajo la guía de un discípulo impío de Satanás. Un verdadero coming of age maligno que sirve como reflexión nihilista sobre la maldad heredada o inducida en la educación, perfeccionando las muertes fortuitas impactantes que influirían en la saga ‘Destino final’ y un clímax amoral y terrorífico que parece el borrador de toda la película ‘El buen hijo’. Quizá no a la altura de la película de Donner, pero sí con cierta originalidad y dosis de atmósfera malévola que han dejado también huella en la cultura popular.

La primera profecía (The First Omen, 2024)

Directora: Arkasha Stevenson

Reparto: Tim Smith, Arkasha Stevenson, Keith Thomas.

Arkasha Stevenson dirige con elegancia una secuela magistral que construye con calma un descenso a los infiernos grotesco y lleno de momentos espeluznantes hasta llegar a una catarsis satánica a la altura de la original. Probablemente, la mejor película de terror de esta década, consigue algo que parece sumamente difícil hoy en día, y es impregnar de una maldad intangible cada plano, sugiriendo con una atmósfera opresiva y densa, un diseño de sonido y banda sonora espectacular y el mejor uso del ‘Ave Satani’ de Jerry Goldsmith desde la primera vez que sonó en 1976. Pero el secreto es que el origen de Damien se cuenta creando una historia autónoma que podría servir también como el mejor remake posible de ‘La semilla del diablo’.

La Profecía (The Omen, 1976)

Director: Richard Donner.

Reparto: Gregory Peck, Lee Remick, David Warner.

La película original dirigida por Richard Donner y escrita por David Seltzer no necesita presentación. Las andanzas inmorales de Robert Thorn, el embajador estadounidense en Italia, le llevan a adoptar al recién nacido Damien para reemplazar al hijo que le dijeron que había nacido muerto. Cuando Damien cumple cinco años y Robert es trasladado a Gran Bretaña, comienzan a suceder eventos extraños como el suicidio de la niñera, una reflexión muy amarga (y si se piensa, muy divertida) sobre lo difícil que es mantener las mentiras dentro del matrimonio que acaba en una excitante aventura internacional sobrenatural a contra reloj para lograr el filicidio que sirva de redención a un Gregory Peck enorme. Una obra maestra.

