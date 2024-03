El regreso de Satán al cine. Una Semana Santa de estrenos blasfemos con pactos con el diablo, la llegada del anticristo y pecados en el convento

En plena Semana Santa coincidirán en cartelera tres películas de terror religioso con el tema de Satanás marcando el paso, una confluencia nada gratuita en estas fechas, que han visto el estreno de la controvertida ‘Late Night With The Devil’, la producción de Sydney Sweeney ‘Immaculate’ y la próxima ‘La primera profecía’, la única perteneciente a una franquicia, pero que también viene con su carga de polémica.

No son las únicas de un año en el que también aparecerá el film apocalíptico con Samara Weaving, ‘Azrael’, y la muy esperada ‘Longlegs’, en la que Nicolas Cage dará vida a un asesino en serie que practica rituales ocultistas con asociación satánica. En la televisión veremos llegar la temporada final de ‘Evil’, la serie que mejor ha sabido interpretar la dualidad espiritual entre lo místico y lo científico que vivimos en un momento de la historia en la que la permeabilidad hacia el oscurantismo está relacionado con una necesidad vital en plena era de la información.

Satanás no había sido un tema tan popular desde 1973, cuando ‘El exorcista’ fue un fenómeno cultural, al convertirse en la primera película de terror en obtener una nominación al Oscar a la mejor película. Aunque no hay datos de encuestas que sugieran un aumento del satanismo, en noviembre de 2021, Pew Research informó de que el 62% de los adultos estadounidenses creen en el Infierno, frente al 58% de 2014.

Un resurgir nada casual

No es un dato baladí y la cultura pop parece estar aprovechando al máximo la curiosidad que rodea al señor del hades y a sus habitantes. Los temas del new-age, ocultismo, brujas, hechiceros, Satán siguen creando una fascinación morbosa, la gente está intrigada y Hollywood se lo transmite sin ninguna cohibición. El diablo está más que nunca en primer plano en películas, series, podcasts e incluso libros infantiles. El año pasado Blumhouse intentó sacar provecho con la secuela tardía ‘El Exorcista: Creyente’.

Sin embargo, la taquilla favoreció a la película de menor presupuesto ‘El exorcista del Papa’, en la que Crowe interpreta al padre Gabriele Amorth, el exorcista jefe del Vaticano en la vida real durante 36 años hasta su muerte en 2016. Volvíamos a las cabezas que giran, vómitos de sustancias viscosas y el sacerdote como caballero andante. No han faltado ni películas como ‘Hellhole’ o series como ‘El elegido’ en Netflix y el oscurantismo católico de los Warren ha continuado con ‘La monja 2’.

¿A qué se debe este revival? La respuesta puede estar en el regreso más insólito de una tendencia cultural. El pánico moral del Pizza Gate y su parecido con la histeria de la década de 1980, en la que comenzó un "pánico satánico" con la publicación de ‘Michelle Remembers’, del psiquiatra Lawrence Pazder y su paciente (y futura esposa) Michelle Smith. El libro afirmaba que Smith recordaba haber sufrido terribles abusos por parte de satanistas tras someterse a una "terapia de recuperación de la memoria", lo que dio lugar a miles de informes, finalmente desacreditados, sobre abusos y asesinatos de niños por parte de adoradores de Satán.

Un nuevo renacer del mal original en la pantalla

La histeria original alcanzó su punto álgido con la detención de varios miembros y empleados de la familia McMartin tras ser acusados de abusos rituales satánicos a niños en un centro preescolar que dirigían en Manhattan Beach, Californias. Por alguna razón, el interés en esa etapa ha resurgido y puede comprobarse también en una explosión de recolecciones de la época, como un documental reciente llamado ‘Satan Wants You’ que se estrenó a mediados de marzo en el Festival de Cine SXSW e incluso es un tema importante en la estupenda temporada 4 de ‘Stranger Things’.

A la espera de la llegada de la serie ‘Hysteria!’, que recogerá esa oscura etapa de forma humorística, también hemos visto las series animadas ‘Little Demon’ o ‘Pobre diablo’, sobre sendos hijos de Lucifer, pero ahora tenemos un revival de franquicias como ‘El exorcista’ o ‘La profecía’, que verá la llegada de la secuela con la sorprendente hazaña de ser la primera película de la historia de las producciones de Disney que muestre una vagina de forma explícita.

La polémica alrededor de ‘Late Night With the Devil’ no impide que sea una de las películas de terror más refrescantes de los últimos años y la gran campaña de marketing de ‘Immaculate’ ha destacado una película con influencia de ‘La semilla del diablo’ que ha marcado el mejor estreno para el estudio Neon en su historia. Sea por la razón que sea, Lucifer sigue guiando los pasos de la cultura pop y no parece que vaya a bajarse de la ola durante mucho tiempo.

En Espinof: