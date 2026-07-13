"Es lo único de lo que me arrepiento". Sam Neill lamentó toda su vida rechazar esta famosa película ganadora del Óscar

Hoy nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de Sam Neill, el carismático actor al que pudimos ver en títulos como 'Parque Jurásico' o 'En la boca del miedo'. Obviamente, también hizo películas menos estimulantes, pero solamente una vez comentó que se arrepentía de algo, y en esa ocasión fue no hacer una famosísima comedia de los años 90.

"Simplemente no lo entendí"

El propio actor así lo confesó en News, donde señaló que "es lo único de lo que me arrepiento, de haber rechazado el papel de 'Las aventuras Priscilla, reina del desierto'. Probablemente sea indiscreto decirlo, pero lo diré de todos modos: Terence Stamp terminó interpretando el papel".

Terence Stamp en 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto'

Eso sí, Neill no tenía el más mínimo problema en interpretar a una mujer transgénero, ya que sus problemas con la película escrita y dirigida por Stephan Elliott iban en otra dirección: "Simplemente no lo entendí. No me pareció gracioso en el guion, pero resultó ser una película maravillosa. Ese es mi único arrepentimiento".

"Me equivoqué, porque no se trataba de vestirme de mujer, algo que me encantaría hacer; de todas formas, siempre llevo vestido", continuaba Neill, quien además aseguraba que "habría sido divertido tocar con mi amigo Hugo Weaving y Guy Pearce".

'Las aventuras Priscilla, reina del desierto' acabó siendo un enorme éxito comercial y actualmente se ultiman los preparativos para el estreno de una secuela que, por desgracia, Neill nunca podrá llegar ver. Además, el aplauso de la crítica fue prácticamente unánime, tal y como lo demuestra ese 94% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, y además se hizo con el Óscar al mejor diseño de vestuario.

Actualmente tenéis disponible 'Las aventuras de Prscilla, reina del desierto' en streaming dentro del catálogo de Prime Video.

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