De Steven Spielberg a Nicole Kidman, Hollywood se vuelca recordando a Sam Neill. "Era un auténtico caballero, la encarnación del protagonista de mis sueños"

Esta mañana nos hemos despertado con una de esas noticias que nos invitan a apagar el móvil y volver a la cama automáticamente con ganas de dormir, al menos, otras ocho horas mientras confiamos que todo ha sido un mal sueño: Sam Neill, el eterno Dr. Alan Grant de 'Parque Jurásico' y estrella en títulos tan variopintos como 'Horizonte final', 'La posesión', 'La caza del octubre rojo' o la excelente 'En la boca del miedo' ha fallecido a los 78 años de edad.

Recordando a una leyenda

Como era de esperar, las reacciones a la muerte del intérprete tres veces nominado al Globo de Oro y una al Emmy no se han hecho esperar. Por supuesto, una de ellas ha sido la de un Steven Spielberg que, en un emotivo comunicado compartido por Deadline, ha recordado así al neozelandés y a la que considera su "familia Jurassic".

Sam se mostró excepcionalmente colaborador. Para él fue todo un reto interpretar a un personaje que se comportaba como si los niños fueran desordenados y apestaran, ya que eso era todo lo contrario al padre cariñoso que era con sus propios hijos. Me encantó rodar todas las películas de «Jurassic» con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia «Jurassic», y ni nosotros ni sus muchos millones de seguidores de todo el mundo olvidaremos jamás a Sam.

Laura Dern, su compañera de fatigas jurásica que interpretó a la Dra. Ellie Sattler en el clásico de Spielberg, también ha tenido unas tiernas palabras para Neill.

Me mostró lo más profundo de la lealtad, el instinto protector y el amor, siempre con un ingenio muy sarcástico. Era un auténtico y noble caballero, la encarnación del protagonista de mis sueños. Te querré para siempre, doctor Alan Grant.

Por su parte, Anette Bening, que trabajó con el actor en la catódica 'Apples Never Fall (Un revés inesperado)', ha asegurado que la caótica familia que formaban en la ficción no tenía nada en absoluto que ver con la que formaron en la vida real.

Ante la cámara, la familia era disfuncional y desdichada; fuera de ella, disfrutábamos mucho de la compañía mutua y, a día de hoy, seguimos manteniendo un grupo de chat llamado “familia”. Aunque en aquel momento estaba recibiendo tratamiento contra un linfoma, se mostraba alegre, trabajador y era un auténtico encanto.

Como actor, Sam carecía de artificios ni florituras, y su trabajo era riguroso. Decía la verdad. Cuando una compañera y yo hicimos un breve viaje a Nueva Zelanda, Sam tuvo la amabilidad de organizarnos un paseo en helicóptero sobre Milford Sound. Una aventura que nunca olvidaremos. Gracias, Sam, por el vino, la camaradería y tantas interpretaciones magníficas en tantas grandes películas. ¡Te echaremos de menos!

En el Sydney Morning Herald, Nicole Kidman, que compartió set con Neill en la tensa 'Calma total', ha recordado a su compañero como una suerte de protector.

Nos conocimos cuando yo solo tenía 18 años y él me acogió bajo su protección; seguimos siendo amigos toda la vida. Era encantador, amable, divertido e inteligente. Le echaremos mucho de menos, y mi más sentido pésame a su familia.

Colin Trevorrow, su director en 'Jurassic World: Dominion', ha publicado en Instagram un post mostrándole su admiración y su agradecimiento.

Sam Neill era un hombre profundamente sensible y maravilloso. Fue un amigo y colaborador en un momento difícil, y su fortaleza nos dio fuerzas a todos. Lo recordaré por su tranquilidad, su pasión por el vino y por la serenidad y seguridad que aportaba a sus personajes. No todos los días se tiene la oportunidad de entablar amistad con una leyenda. Le estaré eternamente agradecido.

Para terminar, otra de las reacciones destacadas ha sido la del equipo de 'Peaky Blinders'. En la cuenta oficial de la serie se han hecho eco de la noticia y reivindicado su papelón como Chester Campbell, etiquetado como "memorable".

Estamos consternados al saber que Sam Neill ha fallecido. La interpretación que Sam hizo de Chester Campbell es memorable. Un villano despreciable, mezquino y manipulador, pero también carismático, vulnerable, divertido y sumamente entretenido de ver. Sam fue una de las figuras clave que impulsó el éxito inicial de “Peaky Blinders”, por lo que le estaremos eternamente agradecidos. Nuestro cariño y nuestros pensamientos están con su familia.

Está claro que, con Sam Neill, se nos ha ido una de esas estrellas que brillaban en el firmamento Hollywoodiense con una intensidad especial. En lo que a mí respecta, diría que se ha quedado un momento perfecto para recuperar 'En la boca del miedo' y terminar este funesto día con una de las carcajadas más icónicas de la historia del cine.

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