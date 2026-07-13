En 3 días llega a streaming un anime imprescindible para los fans de los mechas. Una épica de ciencia ficción con un mensaje lleno de esperanza

Poquito a poco desde AnimeBox han ido trabajándose un catálogo lleno de clásicos imprescindibles, que además teníamos muy desaparecidos del mundo del streaming. Recientemente habían recuperado 'Love Hina', 'Madoka Magica' o 'La visión de Escaflowne', y ahora le ha tocado el turno a un imprescindible del género mecha: 'Gurren Lagann'.

Una explosión de color y optimismo

En 2025 Selecta Visión confirmó el fichaje de un buen número de licencias de anime, y desde luego 'Gurren Lagann' era una de las más jugosas porque llevaba un tiempo tristemente desaparecida de nuestro país. Aunque en otros territorios sí que estaba disponible en alguna que otra plataforma, en España continuábamos sin acceso a ella.

Por suerte, en AnimeBox nos han dado una alegría y 'Gurren Lagann' comienza a llegar a la plataforma esta misma semana: a partir del 16 de julio. Eso sí, no llega toda la serie del tirón, sino que se irán estrenando nuevos episodios cada martes y jueves.

Si nos gustan los animes de ciencia ficción, en especial los de mechas, 'Gurren Lagann' es un imprescindible del género que no nos puede faltar. En un momento en el que los animes "super robot" andaban un tanto de capa caída, el anime de Gainax logró revitalizarlos para entrar en una nueva edad dorada mucho más colorida y optimista tras el impacto de obras más oscuras como 'Neon Genesis Evangelion'.

'Gurren Lagann' fue una de las últimas grandes joyas de Gainax, cargado de acción y con una animación espectacular con la que el director Hiroyuki Imaishi se marcó una carta de presentación por todo lo alto. El éxito del anime de ciencia ficción le terminó de asentar en la industria y le permitió crear Studio Trigger, que con los años nos ha dado las maravillosas 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'Tragones y Mazmorras'. Aunque desde luego una de las mejores bazas de 'Gurren Lagann' para mí es su optimismo contagioso.

A pesar del mundo tan duro y devastador que nos presenta, con una historia llena de tragedias, 'Gurren Lagann' no deja de ser tremendamente esperanzador. Nos muestra una y otra vez que es posible crear un mundo mejor si no nos flaquea la fuerza de voluntad... y si tenemos unos cuantos robots gigantes de nuestro lado, tampoco vienen mal.

Se centra en dos jóvenes, Simon y Kamina, quienes siempre han vivido bajo tierra pero sueñan con el mundo exterior, y cuando una chica llamada Yoko cae del cielo con un robot les llega la oportunidad de sus vidas. A partir de ahí, Simon consigue utilizar su llave con forma de taladro para activar el mecha y juntos emprenden el viaje a la superficie.

El viaje de Simon es una auténtica preciosidad, ya que literalmente le vemos crecer ante nuestros ojos, pero el resto del elenco de 'Gurren Lagann' te enamora desde el primer momento y ayuda a que cada golpe emocional impacte todavía más. Una auténtica joya que en unos días podemos volver a disfrutar, o con la que ponernos al día si aún tenemos este fantástico anime pendiente.

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