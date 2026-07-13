El Mundial, el verano y unos estrenos flojos hacen que la taquilla se estanque. 'Vaiana' naufraga y, al igual que 'Supergirl', perderá millones

Disney estaba convencida de que este iba a ser su verano. Después del seguro bombazo de 'Toy Story 5' tocaba rematar la operación con el remake en acción real de 'Vaiana', con el que testarían el intervalo de tiempo que el público está dispuesto a aceptar para considerarlo nostálgico. El resultado ha sido catastrófico: sí, ha ido mejor que 'Blancanieves' en su primer fin de semana, pero si ese es su mayor logro, mal vamos. Se pueden poner las excusas que se quieran: el verano, el Mundial, la ola de calor y hasta el Tour de Francia, pero la única realidad es que el público no se lo ha tragado.

¿Qué hay más allá?

En la taquilla americana (que, por cierto, acaba de superar la cifra total de 5000 millones de dólares, el año más rápido en conseguirlo desde 2019), 'Vaiana' ha conseguido el número 1 recaudando unos tristes 43 millones de dólares, que se transforman en 95 millones en el cómputo global, una cifra que podría ser incluso decente si no fuera porque el presupuesto de este remake es de 250 millones de dólares, una cifra a todas luces inalcanzable ahora.

Es cierto que fue mejor en su primer fin de semana que 'Minions & Monsters', pero esta ha aguantado sorprendentemente bien, perdiendo solo un 44% en la taquilla estadounidense: supera ya los 280 millones en todo el mundo, algo decepcionante pero que le dará beneficios de sobra a Illumination para seguir adelante con sus sagas.

En el puesto 3 se encuentra, con una caída incluso menos acusada que la de los Minions, 'Toy Story 5', que en solo 4 semanas suma ya 879 millones en todo el mundo y tiene todas las cartas para convertirse muy pronto en la tercera película del año en llegar a los 1000 millones de recaudación global. No tendrá la misma suerte el otro gran estreno de la semana, 'Posesión Infernal: En Llamas', que se salda con 13,7 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos y algo más de 40 en todo el mundo. Suficiente para dar beneficios dentro de muy poco gracias a su ajustadísimo presupuesto de 20 millones que demuestra que el terror barato es, como lo fue en los 80, la mejor manera de ingresar dinero seguro en las arcas de las productoras.

De hecho, es probable que sin los bombazos de 'Obsession' y 'Backrooms', esta nueva entrega de la saga hubiera aguantado mejor. Ambas, por cierto, resisten en la taquilla yanqui en los puestos 7 y 10, respectivamente. ¡Y eso que 'Obsession' ya ha salido en alquiler digital! Dentro de los puestos más bajos destaca también la subida de 'The Invite', de Olivia Wilde, una de las supuestas películas de la temporada de premios, con la que A24 roza los 10 millones de recaudación mundial.

¡Ah! Y sin olvidarnos de 'El día de la revelación', que a la chita callando suma ya 228 millones de dólares frente a un presupuesto de 115 millones. Es probable que acabe dando algunos beneficios en un gol por la escuadra in extremis de Steven Spielberg. La metáfora futbolera, viendo la taquilla española, no es casualidad.

Oé, Vaiana oé oé

¿Cómo pretende el cine competir contra el partido de España en cuartos de final del Mundial, o contra el Mundial en sí mismo? Lógicamente, ni el estreno de 'Vengadores: Doomsday' habría podido con el furor futbolero, pero pese a todo se han conseguido recaudar algo más de 5 millones y medio de euros (731.000 espectadores), salvando el desastre. Y el top 3, como viene siendo habitual, es el mismo que en Estados Unidos: 'Vaiana', 'Minions & Monsters' y 'Toy Story 5'. El remake de acción real de Disney, por cierto, se estrena con solo 1,5 millones de euros recaudados, una cifra menor incluso que la de la saga de Illumination la semana pasada, que ya decepcionó.

'Obsession', que se estrenó hace no tanto en nuestro país, aguanta en el puesto 4 demostrando también ser un fenómeno aquí, y 'Backrooms' tampoco se despega del top 10, aguantando en el puesto 7. Ambas suman unas más que decentes 5 millones y 6 millones de euros. Dicho de otra manera: solo con el mercado español, 'Obsession' ya sería rentable. Da vértigo, ¿eh?

El mismo que saber que, por primera vez en un tiempo, dos películas españolas consiguen coexistir entre los 10 primeros puestos de taquilla: 'Haciendo amigos' (el mejor estreno español desde 'La Familia Beneton +2'... cerrando el top 5) y 'Viaje al país de los blancos'. Esta última, con algo menos de 135 copias, ha conseguido recaudar ya más de 500.000 euros en un pequeño gran éxito inesperado.

Como éxito ha sido 'Michael', que ha conseguido entrar en el club de los 1000 millones mientras en España aún aguanta en el puesto 10 de taquilla, sumando otros 5000 espectadores, de los últimos que verán la película en cines porque, lógicamente, va desapareciendo poco a poco de la cartelera, después de casi tres meses de aguante. Por lo demás, 'Supergirl' y 'El día de la revelación' tendrán que demostrar si son buenas en la carrera de fondo (la de DC no tanto, Spielberg sí) mientras empiezan su lenta agonía hacia dar beneficios en taquilla.

La semana que viene, todo debería cambiar. Pese a la final del Mundial el domingo, 'La Odisea' supondrá un punto y aparte, devolviendo la taquilla a esas cifras de esplendor que tuvo antes de la debacle de estrenos que empezó 'Supergirl'. Y dos semanas después, 'Spider-man: Brand New Day' pondrá el punto final a los blockbusters veraniegos con una taquilla que se espera que bombardee sin problemas al resto hasta ahora. Tras este valle, llega una subida más que pronunciada.

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