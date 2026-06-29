‘Obsession’ es la película del momento, y lo consigue convirtiendo el supuesto romanticismo en una película de terror

Hay una concepción extendida, y no del todo inexacta, de que las canciones de pop de radiofórmula estaban todas plagadas de amor. Hay pocos sentimientos más universales, aunque la experiencia no pueda ser más personal. Pero lo personal estaba ausente de muchas de esas canciones que tenemos ahora en mente, porque reducían todo a la aproximación más genérica al considerarla más vendible.

El presente nos está mostrando que, especialmente en generaciones jóvenes, hay posibilidades para hablar de aspectos más complejos sobre el amor o el supuesto romanticismo. Ahora mismo uno de los discos más escuchados es el de la superestrella Olivia Rodrigo, que relata el proceso de enamoramiento y finalmente de ruptura que se da con una relación, e incluso pone especial foco en los aspectos más espinosos de estar enamorado, como la co-dependencia y el drenaje emocional.

La coincidencia del disco de Rodrigo es bastante accidental con ‘Obsession’, la película de terror de Curry Barker que está causando similar sensación en salas de cine, pero incluso desde aproximaciones bastante opuestas acaban ofreciendo un diálogo interesante de las consecuencias de comprar el romanticismo. Concretamente, su punto de vista alterado con respecto a lo que sería la cinta sobrenatural tradicional proporciona una exploración interesante de una relación tóxica.

Las consecuencias de desear

Mucha de la conversación en torno a la película ha girado sobre en torno al concepto incel y cómo su protagonista encaja en el molde, dada la prominencia de esta clase de fauna en muchos espacios. ‘Obsession’ no nos muestra a alguien que compra la doctrina de la manosfera, pero sí que está afectado por dicha cultura, que vuelve negativos aspectos de la vida normal como intentar mostrarse vulnerable o entablar una relación de respecto y amistad mutua con una persona del género opuesto.

La inseguridad generada por esta cultura, y expectativas en torno a lo que considera deseable en una relación, impiden a Bear expresarse con sinceridad incluso cuando las situaciones reman a su favor. Al final, la única vía que considera efectiva es activar un artefacto mágico al estilo de la pata de mono y desear amor incondicional. Cuando lo consigue, empieza a experimentar lo que realmente conlleva.

A partir de aquí spoilers de ‘Obsession’

Barker plantea aquí una cinta de posesiones donde la habitual protagonista o scream girl es observada desde fuera por lo que sería el villano de la historia, que es el punto de vista que seguimos. Conforme va avanzando el poder del deseo, vemos un montaje de lo que Bear considera situaciones idílicas de estar con la chica de sus sueños, como cenar juntos o ver la televisión, pero ella nunca posee capacidad de elección o voluntad de expresarse. Ni siquiera en esa puntual escena de sexo que establece bien el punto perturbador donde el consentimiento está desaparecido.

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Todo se establece con los códigos exagerados que proporciona el cine sobrenatural y la comedia negra que emplea el cineasta para hacer el tono más inesperado y entretenido, pero tras todo subyace la voluntad real de gente como Bear: su miedo al rechazo se mezcla con un falso interés en su objeto de deseo, que más que como una persona valora tener cerca como un ideal vacío. En el momento que se rompe esa ilusión, se ve justificado para intentar escapar de la situación.

Hay un momento crucial donde el hechizo está temporalmente apagado y Nikki pide escapar del sufrimiento que le proporciona estar atrapada en un cuerpo que ya no controla, a lo que el causante de su problema sólo puede responder pensando en si es tan terrible la posibilidad de estar con él. Es en detalles como este donde ‘Obsession’ logra ir más allá del efectivo “cuidado con lo que deseas” para señalar el impacto real de lo que se desea en el fondo. Su espiral de co-dependencia y frustración mal canalizada conduce a una pesadilla que Barker mantiene con gran firmeza hasta el final, donde hasta la devastación completa es lo más próximo a un “final feliz” que esta película posee sin traicionarse a sí misma.

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