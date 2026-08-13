'Reacher' vuelve más James Bond que nunca. La estupenda temporada 4 lleva a la serie de acción a un nuevo terreno de juego

Decía Alan Ritchson hace un par de años ya que 'Reacher' era, para él, el James Bond americano. Diferencias evidentes aparte (ya ni hablamos de físico y/o elegancia), la verdad es que hay algo en la adaptación de 'Mañana no estarás' (Gone Tomorrow), que conforma la nueva temporada de la serie de acción, que le da bastante la razón al actor.

A diferencia de temporadas anteriores, en las que el personaje creado por Lee Child se enfrentaba a caciques locales, traficantes de drogas y de armas, en esta temporada 4, recién estrenada por Prime Video, la conspiración de turno implica a congresistas y agencias gubernamentales.

Reacher, Jack Reacher

Pero el factor "James Bond" no está simplemente en lo argumental y en los devenires de la conspiración sino en cómo el creador y guionista principal de la serie, Nick Santora, integra más que nunca (o al menos hace más patente) en la construcción de trama y, particularmente de construcción del personaje, todo un juego de romance y seducción, de engaño y "dejarse engañar".

Todo esto es en parte lo que mueve tan bien la temporada 4 de 'Reacher' y hace que parezca que estemos ante algo nuevo. Desde el comienzo, la serie tiene una estrategia interesante a la hora de presentar cada temporada, cada enemigo, cada problema a resolver y aquí la siguen ejecutando: se cambia lo suficiente el entorno (ahora toca gran ciudad, en la anterior es pueblo...), los aliados (solo, casi o con la tropa) e incluso la presentación para que no parezca que se cae en la rutina.

Y esto lo hace la serie porque es lo suficientemente consciente de que, no nos engañemos, 'Reacher' tal como está planteada tiene sus limitaciones. No en el mal sentido de la palabra, sino en el de que, al igual que su protagonista, es muy del "blanco y negro" y de ir completamente al grano. Es una serie magra, que no pierde tiempo. Y esto es por lo que triunfa... y por lo que la temporada 4 se nota "otra cosa".

Ojo, tampoco lo digo en el mal sentido. Este juego al despiste, a la conspiración de altas esferas, lo que hace es elevar la serie e ir por terrenos bastante menos explorados en la saga. Dicho eso, no sé hasta qué punto funciona por completo. Sí, es más compleja, más oscura, pero a veces menos es más. O, por lo menos, tal como lo he percibido, no me ha terminado de enganchar tanto como las otras temporadas.

En esta temporada 4 'Reacher' está en un nuevo terreno de juego y de ahí puede haber ciertos altibajos y desajustes. Lejos de ser perfecta (ninguna temporada lo es), los nuevos episodios de la serie ofrecen todo lo que pedimos a la adaptación de las aventuras de Jack Reacher y más: acción, aventura, conspiración e incluso ese toque ligero y de alivio cómico que se agradece como agua en mayo. Sigue siendo la serie de acción a la que el resto debería aspirar.

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