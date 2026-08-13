Sylvester Stallone (80 años): "El día que 'Rocky' ganó el Óscar a la mejor película fue uno de los más tristes de mi vida"

Sylvester Stallone es una de las mayores estrellas de la historia del cine, pero sus comienzos en Hollywood no fueron nada fáciles. Tan apurado estaba de dinero que incluso tuvo que vender a su perro para salir adelante, pero todo cambió en 1976 con el estreno de 'Rocky', la película que lanzó su carrera de forma definitiva.

"Un año antes estaba en la miseria"

Obviamente, Stallone recuerda con mucho cariño la película que él mismo escribió y protagonizó, la cual además fue doblemente nominado al Óscar. Finalmente no consiguió ninguna de las dos estatuillas, pero lo que realmente le dolió de la experiencia fue otra cosa.

El propio actor ha hablado en varias ocasiones de la complicada relación con su madre Jackie, quien llegó a decirle que "estás vivo porque tirarme por las escaleras no me hizo abortar". Uno pensaría que todo lo que logró su hijo Sylvester gracia a 'Rocky' le haría cambiar de idea, pero no fue para nada el caso.

"Fue uno de los días más tristes de mi vida", recuerda Stallone en alusión a a la noche de entrega de los Óscar en la que 'Rocky' se hizo con el premio a la mejor película del año, pero por la reacción que tuvo su madre cuando le pidió que fuese con él a la ceremonia y cómo la tuvo que procesar él después:

Un año antes estaba en la miseria. No tenía nada, estaba arruinado. Se estrenó 'Rocky' y sucedió un milagro. Estaba en el mismo universo que algunas de las mejores películas de Hollywood. Estaba en la categoría de mejor película, con grandes guionistas y directores como Martin Scorsese.

Me dieron un asiento en primera fila e invité a mi madre. Y ella me preguntó por qué quería que fuera conmigo. Era por un Óscar y el año anterior era un perdedor. Me dijo que vale, pero que tenía que invitar a Vivian. Le pregunté que quién era Vivian y me dijo que era su peluquera.

Le dije que no tenía sitio para su peluquera, éramos ella y yo en primera fila de los Óscar, pero me dijo "Si no invitas a Vivian, no voy". Le dije que hacía 10 años que no veía a Vivian, que vivía en Washington D.C., pero me dijo que quería ver a Vivian con ella y entonces iría

No fue a los Óscar. Creo que invité a mi hermano o a algún otro tipo, así que cuando la gente me dice que me debieron encantar los Óscar, les digo que en realidad no.

La estrella de 'Demolition Man' también ha hablado al respecto en CBS Mornings señalando que "Es un momento volcánico, y luego fue muy triste. Quieres a la gente que amas y que te rechazó. Ahora estás aquí, en los Óscar, y no quieren ir... Te das cuenta, en ese momento, de que nunca vas a superar esto".

"Es una lección muy valiosa que los padres deberían aprender. Los niños son como plastilina. De verdad. Los moldeas, los abollas, los lastimas, o se te caen de la mesa, y ya no tienen la misma forma. Todavía los llevo conmigo. Y desearía no poder. Rezo, hago de todo, pero siempre están ahí", remata Stallone.

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