Sylvester Stallone admite que se equivocó y que nunca debería haber hecho esta mítica película de acción: "Es una estupidez"

Es muy difícil que cualquier actor tenga una carrera sin ningún tipo de fallos, pero lo cierto es que en algunos casos abundan los títulos que preferirían no haber hecho. En el caso de Sylvester Stallone hay varias películas que borraría encantado de su filmografía, pero hoy toca hacer una parada en un mítico largometraje que el propio actor considera una estupidez: 'Yo, el halcón'.

"Me pilló en un momento de debilidad"

Estrenada en 1987, 'Yo, el halcón' cuenta la historia de Lincoln Hawk, un camionero que está intentando volver a conectar con su hijo, a quien abandonó varios años atrás. Un grave problema de salud de la madre hace que se ven obligados a estrechar lazos de nuevo, pero Lincoln acabará enfrentado con el abuelo del chaval y acaba participando en un campeonato de pulsos.

Lo cierto es que Stallone aceptó participar en 'Yo, el halcón' varios años antes de que se estrenara y su implicación en la misma le llevó a ser también uno de sus guionistas. Sin embargo, la estrella de acción no quedó para nada satisfecho con este largometraje dirigido por Menahem Golan, tal y como confesó en Entertainment Weekly:

No fue una experiencia muy buena. Es algo que nunca debería haber hecho. Me pilló en un momento de debilidad. Había mucho dinero en juego y por aquel entonces pensé que podía hacer funcionar a cualquier cosa. Es una estupidez.

A Stallone siempre le quedará el consuelo de que cobró 12 millones de dólares por su trabajo en 'Yo, el halcón', siendo eso el principal motivo de que su presupuesto se fuese hasta los 25 millones. Por desgracia, la película se pegó un batacazo en taquilla, recaudando únicamente 16 millones en Estados Unidos. En España sí que fue algo mejor, pues sumó el equivalente a 1,4 millones de euros.

Todo ello quizá influyó para que Stallone recuperase justo después a uno de sus personajes más míticos en 'Rambo III', la cual si gozó de un gran éxito comercial -costó alrededor de 60 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 189-.

