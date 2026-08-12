"¿Te imaginas sobrevivir a eso?". Paul Newman calificó este fracaso estrepitoso de los años 50 como su peor película y no le faltaba razón, es un despropósito

Paul Newman es una de esas estrellas con una carrera inigualable, pero incluso las leyendas tienen un comienzo extraño a veces. Antes de convertirse en uno de los actores más respetados de Hollywood, Newman tuvo que enfrentarse a una primera película que detestó hasta el punto de considerarla "la peor película jamás hecha en Estados Unidos".

Se trata de 'El cáliz de plata', una gigantesca epopeya bíblica de 1954 que hoy día resulta especialmente curiosa no solo por su delirante puesta en escena, sino porque supuso el primer gran papel cinematográfico de un Newman que todavía estaba muy lejos de convertirse en el icono que acabaría siendo. Y aunque la película fue un fracaso de taquilla y el propio actor renegó de ella durante décadas, también terminó convirtiéndose en una peculiar lección sobre lo que significa construir una carrera desde cero.

Los primeros pasos son necesarios

Antes de consagrarse como estrella de cine, Newman debutó en televisión con 'Cuentos del Mañana', una serie de antología de ciencia ficción. En 1952 apareció en el episodio 'Hielo del Espacio', interpretando a un soldado preocupado ante la llegada a la Tierra de un misterioso cubo de hielo aparentemente indestructible que no dejaba de crecer y amenazaba con acabar con toda la vida del planeta. Era un papel pequeño, pero sirvió como primer paso de una carrera que apenas estaba comenzando.

Dos años después llegó 'El cáliz de plata', una ambiciosa superproducción histórica en la que Newman interpretaba a Basilio, un escultor griego que termina convertido en esclavo y al que encargan crear una pieza destinada a proteger el Santo Grial. La película apostaba por una estética completamente desatada, con decorados enormes y colores expresionistas que se alejaban de cualquier intento de realismo. Incluso Franz Waxman consiguió una nominación al Oscar por su banda sonora, aunque semejante reconocimiento no impidió que la película terminara siendo un fracaso.

Newman, sin embargo, nunca tuvo demasiadas dudas sobre lo que pensaba de ella. En una entrevista de 1963, el actor recordó su primer gran trabajo cinematográfico y fue muy contundente:

"Si pienso que mi primera película fue 'El cáliz de plata', la peor película jamás hecha en Estados Unidos, ¿te imaginas sobrevivir a eso? El éxito no llegó fácilmente... pero eso es mejor. El éxito repentino es horrible; arruina a la gente. Es muy difícil desvincularse del personaje que la popularidad ha creado, y negarse a hacerlo es inmoral. Hay que seguir estudiando. Yo sigo estudiando, ¿sabes? Sigo yendo al Actors Studio, y eso es lo que hace que mi profesión sea honorable."

'El cáliz de plata' podría definirse en una palabra: demasiado. La película comienza en el año 20 d. C. y mezcla a Basilio con personajes bíblicos como Pedro, interpretado por Lorne Greene, y Simon el Mago, encarnado por Jack Palance. Y en el centro de todo está el Santo Grial. La producción incluso se rodó parcialmente en Roma, mientras que algunos de sus paisajes supuestamente situados en Oriente Medio se recrearon en Palm Springs.

El propio Newman llegó a disculparse públicamente por haber participado en ella. Cuando el filme se empezó a emitir por televisión, el actor llegó a pagar anuncios en periódicos locales pidiendo disculpas. La película también fue un fracaso comercial: costó unos 4,5 millones de dólares y apenas recaudó 3,2 millones. Con el paso de los años, incluso llegaron a circular historias en las que Newman organizaba proyecciones privadas en su casa para que sus invitados se rieran de la película y la criticaran.

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