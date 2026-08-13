Ewan McGregor está deseando volver a 'Star Wars' como sea. "Estoy preparado cuando ellos lo estén. ¡Así que vamos, Disney!"

Creo que hasta los más fans de 'Star Wars' estarán de acuerdo con que 'Obi-Wan Kenobi', simplemente, no estaba a la altura del miticismo del personaje. Yo, al menos, la sufrí bastante, y adolecía notablemente de ser una película troceada. Sin embargo, no fue mal en audiencia y no habría sido raro ver una temporada 2 mejor estructurada o, quizá, un cameo del personaje aquí o allá. Sin embargo, llevamos ya 4 años sin saber nada de su retorno, y Ewan McGregor se está empezando a impacientar.

Eres nuestra última esperanza

En una entrevista con E! News, el actor ha dejado claro que la pelota está en el tejado de Disney al cien por cien, y que él está deseando volver. "Estoy preparado cuando ellos lo estén. Parece que ellos aún no están preparados, pero yo estoy dispuesto". Es más, tiene claro lo que espera de su posible retorno como maestro Jedi.

Al final de la serie de 'Obi-Wan' me alejo caminando hacia el desierto y he decidido marcharme. Me he dado cuenta de que no puedo seguir presionando a Luke. Me he dado cuenta de que tiene que tener su propia infancia, así que lo dejo con el tío Owen y la tía Beru. Y me alejo… y Qui-Gon ha vuelto. Y nos marchamos… pero ¿adónde vamos?

Personalmente creo que 'Star Wars' no necesita rellenar cada uno de los huecos que quedan en la historia, pero claramente McGregor opina diferente: "La próxima vez que vemos a Obi-Wan Kenobi es Alec Guinness en las montañas. Lo que pasa entre esos dos momentos es lo que quiero hacer y pasar el resto de mi carrera haciendo estas historias. Historias, ya sabes, series o películas. Tenemos mucho tiempo; tengo 10 años hasta llegar a la edad de Alec Guinness. ¡Así que vamos, Disney!".

Aunque Disney parece haber echado el freno con las series de 'Star Wars' después de sobrecargar el mercado claramente, una buena temporada 2 de 'Obi-Wan Kenobi', planteada desde el inicio como serie y teniendo claro lo que se quiere contar, podría ser un éxito: el personaje es interesante, el actor carismático y es cierto que en el horizonte solo tenemos la temporada 2 de 'Ahsoka', a la espera de lo que nos cuenten en la D23 este fin de semana. Si este grito desesperado es lo que Disney+ necesita para empezar a pensar en una nueva entrega de las desventuras del maestro Jedi, no queda otra que desear que esta vez sí. Quizá esta vez la Fuerza les acompañe.

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