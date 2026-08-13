PortAventura llevaba casi 30 años apostando por el mismo show cada noche. Acaba de poner fecha a su función final

Desde PortAventura anunciaron esta semana el fin de FiestAventura, el espectáculo nocturno que ha sido el encargado despedir la jornada en el Lago de Mediterrània de PortAventura Park durante 27 temporadas interrumpidas. El show ofrecerá su última función el sábado 5 de septiembre, coincidiendo con el cierre del horario de apertura nocturna y el final de la temporada alta en el muy exitoso resort de Cataluña.

Tal y como explican la organización en un comunicado recogido por varios medios, el espectáculo se remonta al 20 de marzo de 1999, cuando se convirtió en uno de los primeros grandes shows nocturnos permanentes de un parque temático europeo en combinar de forma sincronizada agua, pirotecnia, música, iluminación y proyecciones sobre una gran pantalla líquida. Fue tal su acogida que ganó el Thea Award for Outstanding Achievement de la Themed Entertainment Association, uno de los reconocimientos más importantes de la industria del entretenimiento temático.

Objetivo: seguir sorprendiendo a las visitas

FiestAventura ha ido renovando a lo largo de estas tres décadas de historia, por supuesto. Incorporó fuentes danzantes y efectos multimedia en 2006, nuevas proyecciones y pirotecnia en 2010 y, ya en 2025, apostó por meter una coreografía de drones sincronizada con música, agua y fuego para celebrar el 30º aniversario de PortAventura World. Es decir, apenas hace unos meses de su última revolución, lo que puede llevar a algunos a pensar, ¿por qué renunciar a él? Según leemos en Diari de Tarragona, el cierre del espectáculo responde a la voluntad del resort de seguir sorprendiendo a sus visitantes, por lo que en 2027 regresarán con una nueva y misteriosa propuesta.

A FiestAventura aún le queda un mes de presencia en el cartel de PortAdventura, mes que sus responsable parecen querer aprovechar ya que se ha comunicado que los artistas permanecerán unos minutos tras la función para despedirse del público. También volverá a escucharse la sintonía original con la que el espectáculo debutó hace 27 años. En definitiva, la visita al resort pierde uno de sus elementos icónicos, pero nada es para siempre y es posible que muchos clientes habituales abracen estos cambios.

En Espinof | Creo que 'Spider-man: Brand New Day' es la prueba definitiva del final de la tendencia más odiosa de Hollywood: los pósters con caras flotantes

En Espinof | Hoy llega a Netflix una de las películas de superhéroes más entretenidas de todos los tiempos, la cual fracasó injustamente en cines