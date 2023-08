'Ahsoka' es la serie más ambiciosa de Star Wars y tiene un tono más cercano a las trilogías de George Lucas. También es la más inaccesible para nuevos fans

El estreno de 'The Mandalorian' en 2019 fue un hito histórico, ya que se trata de la primera serie en imagen real del universo Star Wars. La novedad fue disipándose con su nuevas temporadas y con los lanzamientos de la fallida 'El libro de Boba Fett' y de la decepcionante 'Obi-Wan Kenobi'. Las primeras consecuencias de ello se notaron en 'Andor', la mejor de todas ellas pero también la que menos éxito tuvo.

Este miércoles 23 de agosto es el turno de 'Ahsoka', una serie alrededor del personaje interpretado por Rosario Dawson al que ya pudimos ver en un episodio de 'The Mandalorian', pero cuyos orígenes se remontan a la animación. Eso ha llevado a que muchos se pregunten si es necesario ver, sobre todo, 'Star Wars Rebels' para disfrutar a fondo de esta serie protagonizada por la antigua padawan de Anakin Skywalker.

Luces y sombras de 'Ahsoka'

Dave Filoni, creador de la serie, ya dio pistas al respecto y no me sorprendería que algunos espectadores se sintiesen un poco perdidos al menos durante sus primeros episodios, ya que 'Ahsoka' da muchas cosas por asumidas para centrarse en la historia que quiere contarnos. Obviamente, eso llevará a que gocen más de ella los que conozcan a fondo el pasado de sus personajes, pero también a limitar el impacto que pueda tener en aquellos que no hayan ido más allá de las películas y, en todo caso, las series en imagen real.

Lo que sí queda claro desde el primer momento es que 'Ahsoka' no se mira en otras series en imagen real de Star Wars y que busca un tono más conectado al de las dos primeras trilogías de la franquicia creada por George Lucas. Eso lleva a que se sienta más como una prolongación natural de la misma en lugar de servir para llenar vacíos que muy poca gente quería que se completasen. Por ahí no deja de ser curioso que su forma de asentar una personalidad propia sea echar la mirada atrás y ver qué se puede recuperar de ahí para seguir adelante.

Por ello, la presentación de un villano formidable está muy alto en la lista de preferencias. Es cierto que se rol está asignado de antemano al Gran Almirante Thrawn, cuya búsqueda es el principal sostén dramático de los dos episodios que Disney ha dejado ver a la prensa, pero su ausencia lleva a que el poderoso personaje interpretado por Ray Stevenson pase a primer plano en esta etapa inicial de 'Ahsoka'. De hecho, el primer episodio está dedicado a su memoria, pues falleció tristemente este pasado mes de mayo cuando apenas tenía 58 años.

Su Baylan Skoll es seguramente el personaje más atractivo creado para la serie, tanto por esa imponente presencia que muestra desde su primera aparición como por el hecho de ser un antiguo jedi que ahora está al servicio del lado oscuro de la fuerza. Además, sus apariciones están bien medidas para no saturar al espectador y también por el hecho de que la verdadera protagonista de la función es Dawson como Ahsoka Tano.

Ya me gustó mucho su aparición en 'The Mandalorian' y ningún pero tengo que ponerle al trabajo de Dawson aquí. Como en todo lo demás, las posibles limitaciones vienen por convertir 'Ahsoka' en una secuela bastante directa de una serie animada. Nunca es buena idea que el público sienta que tiene deberes si quiere ver algo y eso puede jugar en su contra. Por lo pronto, tengo muy claro que el grado de implicación del espectador con sus protagonistas va a variar de forma sustancial por este punto, pero al mismo tiempo me alegro que no hayan querido andarse con tiempos muertos para compensarlo, ya que eso podría haber sido otro tipo de lastre.

Todo so se extiende también a la Hera Syndulla de Mary Elizabeth Winstead o a la propia historia que nos está contando. Obviamente, la resonancia emocional de todo lo relacionado con Thrawn y Ezra Bridger será prácticamente inexistente para los que lleguen de primeras a 'Ahsoka'. Al menos en estos dos primeros episodios que Disney+ lanza dentro de apenas unas horas no hay nada que justifique de cara a esos espectadores que se trata de algo vital en este universo y no una misión más que quieren hacernos creer que es vital. Es el peaje a pagar por la decisión que ha tomado Filoni, pero siempre puede ir compensándose según pasen los capítulos.

Claro está, 'Ahsoka' es impecable en el apartado visual. Sí es verdad que prefiero la apuesta de 'Andor' de construir escenarios reales porque uno realmente siente los lugares en los que se encontraban sus personajes, pero el uso de la tecnología StageCraft aquí resulta irreprochable y en todo momento se percibe tanto el devoción como el conocimiento que tiene Filoni de esta galaxia muy muy lejana.

Por lo demás, estos dos episodios no son más que una introducción a lo que nos viene por delante, sentando las bases para lo que promete ser una carrera contrarreloj entre dos bandos por localizar a Thrawn -aunque uno en todo momento tiene claro que lo van a encontrar, por lo que ese posible componente de misterio nunca hace acto de presencia-. Eso sí, hasta ahora no va más allá de ser un aperitivo, pero ojo por ejemplo a esos duelos con sable láser que tienen una intensidad no vista hasta ahora en otras series en imagen real de este universo.

Lo que sí tengo claro es que 'Ahsoka' será un sueño hecho realidad o estará muy cerca de serlo para los seguidores del lado animado de Star Wars, ya que es salto a la carne y hueso intachable. Los problemas llegan en todo caso por su entidad de forma individual, donde este arranque presenta varios debes y puede llevar a que algunos espectadores no conecten y decidan bajarse del barco antes de poder los 8 episodios de los que consta.

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2023 (por ahora)