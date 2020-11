'The Mandalorian' 2x05: un estupendo episodio que recupera a un personaje mítico de la franquicia y amplía el universo de la serie

La segunda temporada de 'The Mandalorian' está superando con creces a la primera. Es cierto que con 'La Jedi' llevamos todavía cinco episodios, pero es que todos han sido estupendos siempre y cuando no seas ese tipo de espectador al que lo único que le importa es que la historia avance lo más rápido posible, y eso que en esta nueva entrega de la serie sí hay un sentimiento de cohesión más fuerte en el viaje de Mando y Baby Yoda en Disney+.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí.

Bueno, ya deberíamos dejar de llamar al personaje Baby Yoda, porque uno de los aspectos más destacados del episodio es que profundiza en su pasado y, entre otras cosas, desvela su verdadero nombre. Sin embargo, para muchos fans de la franquicia lo realmente importante será la primera aparición en imagen real de Ahsoka Tano, probablemente el personaje más querido de la franquicia nacido en forma de dibujo animado.

El "debut" de Ahsoka

Hasta ahora, Jon Favreau, creador de la serie, se había ocupado de escribir todos los episodios de esta segunda temporada, pero el quinto, al igual que sucedió en la primera, se lo ha confiado a Dave Filoni, muy respetado por su trabajo en 'Star Wars: The Clone Wars', serie en la que el personaje interpretado aquí por Rosario Dawson consiguió una enorme popularidad, en gran parte por su relación con Anakin Skywalker, ya que fue su padawan antes de que una serie de eventos la llevasen a abandonar la Orden Jedi.

Hay muchos más detalles que merece la pena conocer sobre Ahsoka, pero tampoco es imprescindible un contexto mayor para disfrutar de un episodio que plantea una misión que en el fondo no se aleja demasiado de otras que hemos visto en la serie: la necesidad de liberar a un pueblo oprimido por un tirano, en este caso una magistrada empeñada en aferrarse a su poder y en destruir a Ahsoka cueste lo que cueste.

Filoni nos introduce muy bien en esa pequeña realidad aparte en la que esa pequeña capa de niebla ayuda a crear una sensación de misterio que ayuda a elevar un poco tanto el suspense como el factor más espectacular de lo que va a suceder. Y es que puede que Ahsoka abandona la Orden Jedi, pero mantiene su conexión con la fuerza y también dos sables de luz que maneja con una habilidad endiablada.

Por ese lado, 'La Jedi' acaba siguiendo el camino esperado hasta el inevitable enfrentamiento entre esas dos poderosas mujeres, mientras que esta vez en la retaguardia se quedan sus dos principales aliados, muy pendientes de los sonidos para así poder determinar quién sale victoriosa. Ahí Filoni va alternando entre los dos frentes, pero en todo momento queda claro que lo realmente decisivo es lo que sucede en el interior, ampliando además su conexión con la serie animada cuando se desvela que el jefe de la magistrada es el Gran Almirante Thrawn, un estratega militar que intentó reconstruir el Imperio tras su contundente derrota en la Batalla de Endor.

En el fondo es cierto que ese lado del episodio no deja de ser otra aventura más, pero Filoni lo vincula con mucha inteligencia a detalles de la saga que quizá muchos desconozcan, por lo que se siente más completo y satisfactorio -hacía mucho que no sonaba tan especial ese “Que la fuerza te acompañe”-. A eso le añades lo bien que funciona Dawson en el personaje, el ritmo envidiable del episodio y lo espectacular que resulta y te queda algo que por sí mismo ya sería motivo de celebración.

El pasado de Baby Yoda

Sin embargo, Filoni no se acuerda únicamente de las conexiones con 'Star Wars: The Clone Wars' y también amplia la mitología de 'The Mandalorian' al desvelar los orígenes de Grogu, el verdadero nombre de Baby Yoda. Al respecto viene bien saber que Ahsoka seguro que se está acordando de Anakin cuando muestra tanta resistencia a entrenarlo. A fin de cuentas, detecta su vulnerabilidad al miedo y la ira en unas escenas de corte más íntimo que ayudan a equilibrar tanto el episodio como su importancia dentro de la serie.

Ahora habrá que estar atentos al futuro, ya que, polémicas cuestionables aparte, cuesta creer que algo tan adorable como Baby Yoda vaya a sucumbir al Lado Oscuro, pero todo apunta a que pronto tendremos respuesta a esa duda. Y mientras tanto nos lo seguiremos pasando en grande si 'The Mandalorian' sigue manteniendo este gran nivel en su segunda temporada.