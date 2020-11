'The Mandalorian': Lucasfilm responde a la polémica de Baby Yoda y los huevos del último episodio de la serie de Disney+

Pocas veces se ve en directo cómo un personaje pasa a ser lo más adorado del mundo a odiadísimo... incluso en esta tóxica cultura de la cancelación. Ahora le ha tocado turno a Baby Yoda —oficialmente conocido como "El niño"— cuyo apetito durante 'La pasajera'el décimo episodio o, lo que es lo mismo, el segundo de la segunda temporada de 'The Mandalorian', ha encendido las redes sociales.

Si recordáis el episodio (que emitió Disney+ el pasado viernes), uno de los gags recurrentes con el pequeño era que a la primera de cambio asaltaba un bote de huevos celosamente custodiado por la madre de las futuras criaturas, que había contactado con el mandaloriano para llevárselos a su marido para fertilizarlos.

La imagen de Baby Yoda cogiendo esos huevos y comiéndoselos ha sido demasiado para los fans de la serie. Desde «Soy madre. No es nada divertido escuchar a mamá rana entrando en detalles sobre lo importante y queridos que son los huevos para ella» hasta acusaciones de que era prácticamente un genocidio. Que también os digo, en 'Star Wars' genocidios hay unos cuantos.

Phil Szostak, jefe de arte de Lucasfilm ha querido defender, de algún modo, estos momentos del niño:

For the record, Chapter 10 of #TheMandalorian makes it clear that the Frog Lady’s eggs are unfertilized, like the chicken eggs many of us enjoy. But obviously, chickens aren’t sentient beings and the Child eating the eggs is intentionally disturbing, for comedic effect.#StarWars https://t.co/Js51fLpE3C