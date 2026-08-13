Tom Holland, actor de 'Spider-Man: Brand New Day': "Hago tantas comidas trampa que ya ni siquiera puedo llamarlas así. Son simplemente comidas normales"

La preparación física de Tom Holland para dar vida a Peter Parker está fuera de toda duda, ya que entrena a fondo para estar a la altura de lo que requiere ser el protagonista de 'Spider-Man: Brand New Day'. Sin embargo, el actor británico hace tiempo que llegó a la conclusión de que no le compensaba para nada someterse a dietas muy estrictas.

Lo curioso es que él mismo asegura en Men's Health que "mi dieta es mucho más importante que lo que hago en el gimnasio. Diría que para que yo vea resultados, el 80% es dieta y el 20% ejercicio", pero que eso no supone matarse a la hora de comer: "Hago tantas comidas trampa que ya ni siquiera puedo llamarlas así. Son comidas normales".

"Comer sano es una gran parte de que yo esté en forma"

Es cierto que a eso ayuda tener un metabolismo rápido, por lo que necesita comer con regularidad para no perder peso o masa muscular. Eso es algo que descubrió en el pasado, pues para la película 'Cherry' "intentaba consumir menos de 500 calorías al día, entrenaba como un loco y perdía peso rapidísimo", pero fue una miniserie que hizo años después la que hizo que todo cambiase para él.

Fue en la preparación de 'The Crowded Room' cuando Holland se sometió a una dieta muy estricta, pero la experiencia fue bastante negativa: "No merece la pena, y de hecho puede acarrear problemas de salud importantes a largo plazo". Fue entonces cuando dijo basta y adoptó unos hábitos alimenticios mucho más sanos que mantiene en la actualidad.

Algo que ayuda mucho a ello es que su hermano Sam es chef, por lo que a menudo le deleita con nuevos platos que está ideando durante las cenas familiares. Antes sí que muestra una preferencia clara en los desayunos por avena con fruta y frutos secos, a los que añade un batido para añadir más nutrientes y proteínas a su dieta.

Además, el hecho de que Zendaya sea vegetariana le ha ayudado a tomar aún más verduras, algo que ya hacía antes, pero "ahora es más habitual que tome una comida vegetariana que una que no lo sea". Lo realmente importante está claro: "No lo llamaría dieta. Comer sano es una gran parte de que yo esté en forma".

En Espinof | Las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

En Espinof | Spider-Man: en qué orden ver las películas y series de la saga de Marvel