Emmy Rossum cuenta cómo terminó su larga batalla salarial en 'Shameless' y el papel que jugó el público en ella: "Me sorprendió"

Durante las nueve temporadas en las que estuvo, Emmy Rossum fue el alma de 'Shameless'. Aunque la serie arrancó con William H. Macy como la gran estrella del reparto, el personaje de Fiona Gallagher terminó ganándose nuestro corazón y fue una de las figuras más queridas por los fans. Sin embargo, detrás del éxito de la serie se libró una larga batalla que Rossum mantuvo durante años para conseguir un salario acorde al peso que tenía en la ficción.

Pudo resolverse antes

Emmy Rossum contó que su batalla por la igualdad salarial en 'Shameless' se prolongó durante más de cinco años. Aunque desde la tercera temporada su equipo intentó renegociar su contrato, las peticiones fueron rechazadas una y otra vez, pese a que Fiona Gallagher ya se había convertido en uno de los personajes más importantes de la serie. Así lo explica la actriz aquí:

"Siempre da miedo pedir lo que crees que vales. Es su trabajo hacer el espectáculo lo menos posible para obtener el mayor beneficio. Eso es cualquier negocio. También puedo entenderlo desde la otra perspectiva"

El punto de inflexión llegó antes de la octava temporada, cuando las negociaciones volvieron a estancarse y la noticia se filtró a la prensa: "Estaba procrastinando y abrí las redes y vi un titular sobre que estábamos en un punto de estacamiento, y me sorprendió. Era una negociación comercial privada, y nunca imaginé que se haría pública".

La repercusión que tuvo fue inmediata. Rossum explicó que el respaldo del público cambió por completo la negociación: "Después del primer titular o artículo, me dije ¿qué va a pasar? Y la marea realmente cambió. La gente parecía comentar inmediatamente sobre eso, sorprendiéndose bastante de que ya no me pagaran lo mismo. Y se resolvió en un día. Me sorprendió y, francamente, muy, muy sorprendida de que realmente lo consiguiéramos".

Durante todo el conflicto contó con el apoyo de William H. Macy, que defendió públicamente que su compañera debía cobrar lo mismo. "Ya era hora de que le pagaran por lo que vale en 'Shameless'. Ella trabaja tan duro como yo. Se lo merece todo".

Rossum asegura que nunca entendió aquella pelea como una cuestión de dinero, sino de reconocimiento profesional.

"Solo deseo seguir siendo profesional, y mi enfoque nunca está en el dinero, está en lo que es justo y lo que es correcto, y creo que a la gente se le debe pagar por su trabajo. Realmente se trataba de ser valorado por igual cuando estaba haciendo un trabajo igual. Para mí, fue tan sencillo como eso. Estaba muy, muy feliz cuando lo conseguimos, y muy, muy feliz por lo que aparentemente hizo por otras mujeres".

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las series más esperadas de 2026