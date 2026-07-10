El crossover televisivo más esperado de los últimos años se verá en 'Task', aunque no está muy claro cómo va a encajar en su trama

Brad Ingelsby quizá no os suene por el nombre, pero fue el creador de una de las series de más éxito de HBO en los últimos años: 'Mare of Easttown'. Fue tal éxito que inmediatamente firmó un contrato de tres años con el canal (y servicio de streaming) del que, finalmente, salió 'Task', una pequeña gran maravilla estrenada el año pasado y que desde el principio se rumoreó que transcurría en el mismo universo que aquella. La temporada 2, de golpe y porrazo, va a cimentarlo con un crossover inesperado.

Mare mía, qué crossover

Tal y como vemos en Variety, Julianne Nicholson formará parte de la temporada 2 de 'Task' volviendo a retomar el papel de la detective Lori Ross, que en su día le dio el Emmy. La detective, mejor amiga de Mare y residente en Easttown, donde cuida de sus tres hijas, aparecerá de alguna manera en los suburbios de Philadelphia, aunque aún no se sabe la manera en la que lo hará.

Hasta ahora, todo lo que sabemos sobre esta nueva temporada es que su protagonista, interpretado por Mark Ruffalo, toma el mando de una nueva fuerza especial, pero la operación hará que se cuestionen quién es realmente el objetivo de la misma. En todo caso, está por ver si el crossover con 'Mare of Easttown', visto lo visto, pasa del mero cameo o si, por el contrario, tendrá un papel prominente.

Por cierto, aunque la serie de 2021 estaba pensada como miniserie, Kate Winslet y Ingelsby llevan ya mucho tiempo afirmando que quieren hacer una temporada 2, y la actriz llegó a sugerir que la rodarían el año que viene. ¡Habrá que ver la reacción del público a este reencuentro inesperado!

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