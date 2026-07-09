A sus 86 años, Patrick Stewart tiene claro que jubilarse no está entre sus planes: "Siempre seré actor, para siempre"

Con 86 años a sus espaldas, tres nominaciones a los Globos de Oro, una a los Tony, dos a los Emmy, tres a los premios del sindicato de actores, cinco Saturn Awards en su estantería y más de un centenar de créditos en su filmografía —esto por no entrar en su dilatada carrera teatral—, Sir Patrick Stewart no solo continúa reivindicándose como una de las grandes estrellas de nuestra era, sino que tiene previsto seguir dando guerra hasta que el cuerpo aguante.

Jubilación: La última frontera

Al menos esto es lo que ha dejado caer el intérprete británico en una interesante entrevista concedida a TV Insider en la que, además de reivindicar una vez más la saga 'Star Trek' en la que ha dado vida a Jean-Luc Picard desde 1987 sugiriendo que no le haría ascos a unos cuantos spin-off más, ha dejado claro que retirarse no está entre sus planes a corto plazo. Así lo ha expresado.

Como te dirá cualquier actor de mi edad, a medida que nos hacemos mayores hay cada vez menos papeles disponibles. Dicho esto, sigo recibiendo ofertas interesantes y me encanta que los nuevos proyectos supongan un reto, como poner voz a la cabeza de un cerdo en la brillante nueva serie de Riz Ahmed, Bait. No me imagino «jubilarme» oficialmente nunca. Siempre seré actor, para siempre.

Como comenta Ian Spelling, autor de la entrevista, Stewart parece estar destinado a continuar con el legado de su compañero de franquicia Leonard Nimoy, de quien llegó a decirse que era la persona retirada más ocupada del planeta. No es para menos, ya que el de Mirfield tiene pendientes de estreno 'Vengadores: Doomsday' —en la que repite su icónico rol como Charles Xavier— y la serie 'Barbaric', actualmente en proceso de preproducción.

En lo que a mí respecta, espero que el eterno Patrick, junto a su inseparable Ian McKellen —que también parece lejos de la jubilación y con quien coincidirá en la mencionada 'Vengadores: Doomsday'—, siga desbordando talento en la gran pantalla, en la pequeña o sobre los escenarios durante mucho, pero que mucho tiempo.

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