'DTF St. Louis' tiene un título un poco raro, pero se ha ganado a pulso sus nominaciones a los Emmy. Es una miniserie tan impredecible como brillante

Aunque quizá no tenga el título más llamativo del mundo, 'DTF St. Louis' es una de las series más interesantes del año. Así lo han sabido ver en los Emmy, donde ha cosechado hasta 8 nominaciones. La producción de HBO esconde una historia mucho más compleja de lo que parece. Con un trío protagonista formado por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, la miniserie mezcla comedia negra, misterio criminal y drama para construir un relato sobre la soledad y la crisis de la mediana edad.

Lo que empieza siendo la historia de tres personas atrapadas en matrimonios rutinarios y una aplicación de citas acaba convirtiéndose en un thriller con un asesinato en el centro de la trama.

Tres protagonistas y un asesinato

Creada, escrita y dirigida por Steven Conrad, la serie gira en torno a Clark, un meteorólogo interpretado por Jason Bateman; Floyd, un intérprete de lengua de signos al que da vida David Harbour; y Carol, la esposa de este último, a quien interpreta Linda Cardellini. Los tres arrastran frustraciones personales y matrimonios desgastados que los llevan a explorar otras formas de escapar de la monotonía, hasta que la inesperada muerte de Floyd transforma la serie en un thriller lleno de secretos y sospechas.

Lejos de apostar solamente por una investigación policial, la ficción utiliza el crimen como punto de partida para hablar de la insatisfacción, el arrepentimiento y la necesidad de conectar con otras personas. La narración salta entre distintas líneas temporales y reconstruye los hechos mediante recuerdos, conversaciones e interrogatorios, obligándonos a completar poco a poco el puzzle.

Por otro lado no de los grandes aciertos de la serie es mostrar a sus protagonistas desde un lugar completamente distinto al habitual. Bateman abandona su habitual seguridad para interpretar a un hombre torpe e inseguro; Harbour deja atrás la imagen de héroe para convertirse en un hombre vulnerable; y Cardellini firma probablemente el papel más complejo de los tres, interpretando a una mujer que esconde una enorme frustración bajo la apariencia de una vida perfecta.

Dilemas generacionales

Además, a medida que avanza la historia, el reparto secundario también gana protagonismo. Richard Jenkins y Joy Sunday interpretan a la peculiar pareja de detectives encargada de investigar la muerte de Floyd, aportando un contrapunto de humor gracias a sus diferencias generacionales, mientras que Peter Sarsgaard tiene un papel que también es clave para el desarrollo de la trama.

Aunque es el asesinato lo que impulsa la trama, 'DTF St. Louis' nunca pierde de vista a sus personajes. Steven Conrad construye una serie donde el suspense convive con sus momentos de ternura, ironía y melancolía. Es una ficción que no busca grandes giros espectaculares, sino explorar cómo el deseo, la frustración y las decisiones que tomamos cada día pueden cambiar por completo nuestra vida, si lo pensamos.

Está disponible en HBO Max.

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