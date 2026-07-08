Las 7 grandes sorpresas y terribles decepciones de las nominaciones a los Emmy 2026: de 'Stranger Things' a Marvel

No está muy claro si los Emmy, hoy por hoy, sirven como epílogo de la última temporada de premios o como prólogo de la próxima, pero en todo caso llegan cuando todo el pescado está vendido en algunos casos ('Pluribus') y, al mismo tiempo, cuando aún no sabemos cómo va a funcionar en otros ('La maldición de Widow's Bay').

El 15 de septiembre sabremos quién empezará marcando con fuerza la temporada de premios (o reforzando la anterior): queda mucho hasta entonces, pero ya está claro que la Academia se está moldeando de nuevo con 7 sorpresas y decepciones que nadie se esperaba. Y no, no me refiero a la nominación de 'The Bear'. Esa ya estaba más que asegurada aunque la temporada no emocionase demasiado.

Sorpresa: 'Stranger Things'

Aunque todo el mundo coincide en que la temporada 5 de 'Stranger Things' se ha quedado a medias de todo lo que pretendieron hacer en la anterior, lo cierto es que, pese a todo, es una sorpresa no verla en la lista de nominadas a mejor serie de drama. Al fin y al cabo las 4 temporadas anteriores habían estado nominadas, incluso sin ninguna otra categoría fuerte acompañándolas, y atreverse a dejarla fuera es toda una declaración de intenciones. Una puñalada en el corazón de Netflix (y de los Duffer) que tiene que haber dolido.

Decepción: Jeremy Allen White ('The Bear')

Vale, es verdad, la temporada 4 de 'The Bear' (que es la que se está juzgando aquí) no fue la mejor de la serie, y se ha notado: la Academia ya está cansada, pero no lo suficiente como para no nominar a Ayo Edebiri, Rob Reiner, Jamie Lee Curtis y la propia serie a mejor comedia. Sin embargo, ¿por qué dejar fuera al alma máter de esa cocina? Jeremy Allen White hace un papel excepcional y salva la temporada: dejarle sin opciones no tiene ningún sentido, sobre todo cuando, probablemente, volverá el año que viene para celebrar el final.

Sorpresa: Yahya Abdul-Mateen II ('Wonder Man')

Habrá quien diga que 'Wonder Man' merecía estar nominada a mejor comedia, y es posible, pero viendo que ni 'The Boys' ni 'Invencible' han conseguido menciones en sus categorías, a estas alturas Disney+ puede irse contenta con el reconocimiento a Yahya Abdul-Mateen II, el protagonista de la serie. De golpe y porrazo, se ha convertido en el único representante de todo un género ante los Emmy, y, francamente, se merecía estar aquí.

Decepción: 'Half Man'

Después de convertirse en la estrella en 2024 gracias a 'Mi reno de peluche', todo el mundo esperaba con ganas lo nuevo de Richard Gadd. Sin embargo, parece que la serie de HBO Max no ha terminado de convencer a los votantes de la Academia y 'Half man' se ha ido sin una sola nominación en las categorías principales. Es cierto que la serie no ha tenido la repercusión de la anterior, pero aún así merecía algo más.

Sorpresa: Megan Stalter ('Hacks')

¿Cómo es posible que hayamos llegado al final de 'Hacks' y Megan Stalter, la increíble Kayla, haya conseguido tan solo una nominación en sus últimos momentos? Al menos es una alegría que hayan reconocido su talento tras crear de la nada a uno de los mejores personajes de toda la serie, especialmente tras unas primeras temporadas donde no quedaba claro cuál era su papel más allá del mero alivio cómico. No tiene posibilidad alguna de ganar, pero es un placer verla ahí.

Decepción: 'Hot Ones' y 'Game Changer'

Puede que los votantes de la Academia no pasen mucho tiempo en Internet, pero es innegable que 'Hot Ones', el programa de entrevistas donde comen alitas picantes, es uno de los más influyentes de la década, con preguntas sorprendentemente interesantes a los invitados. No tiene mucho sentido que se quede fuera, al igual que 'Game Changer', el concurso que por fin ofrece algo diferente a los concursos de toda la vida con una labor de producción envidiable. Eh, al menos han nominado 'Subway Takes', de Kareem Rahma. Algo es algo, pero sirve como aviso: a medida que vayan cambiando los votantes veremos una revolución. Poco a poco, ¡al streaming también le costó!

Sorpresa: 'Smiling Friends'

¡Otra serie que ha sido nominada in extremis! La temporada 3 de 'Smiling Friends', el pequeño gran milagro de Adult Swim, ha conseguido de alguna manera colarse en los Emmy con el episodio 2. Habrá que ver si, aunque sea en última instancia, consigue sobreponerse a las series de siempre y demostrar que la animación contemporánea tiene hueco entre 'Los Simpson' y 'Bob's Burgers'.

En Espinof | Los Emmy necesitan dejar de dar mil premios a solo un par de series si quieren solucionar su crisis

En Espinof | Las mejores series de 2026