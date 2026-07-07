La película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman y Elon Musk encuentra distribución. Esto es todo lo que ha ocurrido desde que Amazon la vendió al mejor postor

Hace una semana pudimos comprobar por enésima vez que, en la industria del cine actual, la creatividad está completamente supeditada al politiqueo, los tejemanejes empresariales y a otros aspectos extracinematográficos. El nuevo ejemplo que lo ha hecho aún más evidente no fue otro que el de 'Artificial', el largometraje de Luca Guadagnino centrado en la figura de Sam Altman, padre de ChatGPT, y su compañía OpenAI, que fue descartado por Amazon MGM Studios una vez finalizada su producción.

Descartes y rescates

Las noticias llegaron a finales de junio, cuando la gente de Variety informó de que la productora, propiedad del gigante tecnológico de Jeff Bezos, decidió vender al mejor postor la película tras, curiosamente, firmar una alianza con OpenAI valorada en 50 000 millones de dólares, y menos de un año después de que Altman confirmase su buena relación con el tecno oligarca acudiendo a su boda.

El día 30 del mismo mes, el medio anunció que Neon, responsable de llevar a las salas de cine bombazos internacionales como 'Longlegs', 'No Other Choice' o la inminente 'Leviticus', había cerrado un acuerdo para adquirir 'Artificial' por 40 millones de dólares después de imponerse a Netrflix, A24, Focus y Mubi. Una jugada de lo más interesante que, según Page Six, supondrá al estudio un desembolso estimado en unos 20 millones de dólares en concepto de marketing y distribución.

A esta información habría que sumar un informe de Vulture, publicado el pasado viernes, en el que se señalaba que la cinta había excedido su presupuesto original durante el rodaje, que había derivado hacia un tono "más oscuro" respecto a su guion original y que había sido sometida a varios pases de prueba de los que salió bastante bien parada, con un ejecutivo etiquetándola como "una película más para el mercado del streaming que para un recorrido en cines" mientras, al mismo tiempo, ensalzó su "sátira de los valores sociales de Silicon Valley".

Según varias fuentes que han leído el libreto de marras —y esto explicaría el recelo de Bezos a llevarla ante el público bajo su sello—, 'Artificial' representa a Altman como una persona muy poco de fiar y a Elon Musk como alguien tremendamente desagradable. Su sinopsis, por otro lado, se centra en enmarcar el relato en los días que llevaron al despido súbito y la readmisión de Sam Altman como CEO de OpenAI.

Con todo esto sobre la mesa, ¿cuánto podremos ver 'Artificia'? Mientras esperamos a una fecha de estreno oficial para los comunes de los mortales, desde IndieWire comentan que su puesta de largo está prevista para el próximo mes de agosto en el marco del Festival de Venecia. Veremos en qué acaba la cosa y si el largo cumple con las expectativas, pero solo por el baile de hogares y la polémica, el interés está a unos niveles más que decentes.

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