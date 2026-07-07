Morgan Freeman, 89 años: "Hay un dicho sobre la vejez: 'Mantente activo'. Y como dice Clint Eastwood: 'No dejes que la edad te gane'"

Por Morgan Freeman uno siente que no pasa el tiempo, que está como siempre, dejándonos brillantes interpretaciones. Con 89 años recién cumplidos en junio, sigue sumando trabajos en cine y televisión sin mostrar señales de querer aflojar el ritmo. Su resistencia en la industria —tan extraordinaria como coherente con la imagen que proyecta— nace de una filosofía vital directa y de una disciplina inflexible que tomó como ejemplo de otra figura mítica de Hollywood ya retirada: Clint Eastwood.
Así lo confirmó él mismo durante una entrevista concedida hace unos meses a la American Association of Retired Persons (AARP), una organización estadounidense sin ánimo de lucro que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores de 50 años: "Hay un dicho sobre la vejez: 'Mantente en movimiento'. Y lo que dice Clint Eastwood a sus 95 años: 'No te dejes vencer por la edad'. La manera de conseguirlo es levantarte por la mañana, ir al gimnasio, tomarte las vitaminas y la medicación que tengas recetada, y moverte. No parar de moverse. Ese es el secreto de todo".
No deja de ser, como bien recuerdan los compañeros de Sensacine, lo que decía su personaje en la sobresaliente Cadena perpetua: "Get busy living, or get busy dying", traducido al español como "O te preocupas por vivir, o te preocupas por morir". Freeman tiene esto muy interiorizado, y por eso quizá no haya atisbo alguno de que vaya a dejar los sets de rodaje a corto plazo. Es más, en su conversación con AARP le preguntaron si había alguien en Hollywood con quien quisiera hacer una película y dio un nombre: "Por supuesto. En lo más alto de esa lista está Meryl Streep [76 años]. Es la mejor", lo que evidencia que aún tiene muchos sueños que cumplir como actor.
Aunque la idea sí se le ha pasado por la cabeza
Eso no quiere decir que la idea no se le haya pasado por la cabeza, "pero en cuanto mi agente dice que hay un trabajo, que alguien te quiere o que han hecho una oferta, todo vuelve al punto de ayer: cuánto van a pagar, dónde vamos a estar. Las ganas siguen ahí. Admito que se han atenuado un poco. Pero no lo suficiente como para que suponga una diferencia real", quiso reconocer en otra charla concedida a The Guardian en 2025.
También sigue jugando al golf, aunque ahora recurre más al carrito que antes, y se marca maratones televisivos disfrutando de series como 'The Righteous Gemstones' ('Los Gemstone'), que realmente le engancha. En definitiva, se siente bien y con ganas de seguir trabajando. Nosotros, como espectadores, vamos a poder seguir viéndolo. De momento podéis ir a SkyShowtime y echar un vistazo a la trepidante 'Operaciones especiales: Lioness', donde interpreta al secretario de Estado de Estados Unidos.
Por cierto, ya que menciona a Eastwood. Fue gracias a una de sus películas, 'Million Dollar Baby' (2004), por la que ganó su único Óscar, al Mejor actor de reparto, un premio que, afirma, "no me cambió ni un ápice". Con el director estadounidense también logró la nominación al Óscar por 'Invictus' (2010), en la categoría de Mejor actor protagonista.
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