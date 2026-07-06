Los psicólogos elogian esta película de Robert Downey Jr. por su tremendo realismo: "Rica en matices y clínicamente precisa"

Robert Downey Jr. está a punto de regresar por todo lo alto a Marvel con el estreno de 'Vengadores Doomsday', pero a lo largo de los años ha participado en multitud de películas que no tienen nada que ver con el cine de superhéroes. Hay una además que ha sido elogiada por psicólogos, los cuales destacan el gran realismo a la hora de abordar un tema con el que el cine suele naufragar.

Estrenada en 2009 -justo al año siguiente de que 'Iron Man' hiciera que su carrera cambiase para siempre-, 'El solista' es una película biográfica sobre Nathaniel Ayers, un músico de mucho talento que desarrolló esquizofrenia y acabó convirtiéndose en un sintecho. El periodista Steve Lopez se percata de ello y decide intentar averiguar qué es lo que ha sucedido para que acabe en esa situación.

'El solista' parte de un artículo escrito por Lopez, que en la película tiene el rostro de Downey Jr., mientras que Ayers está interpretado por Jamie Foxx. Con Joe Wright tras las cámaras y un generoso presupuesto de 60 millones de dólares, parecía tenerlo todo para triunfar, pero lo cierto es que acabó siendo una sonora decepción comercial al recaudar apenas 38 millones de dólares en todo el mundo.

Por qué destaca sobre otras películas

Eso sí, entre los psicólogos es una película muy respetada por el gran realismo que muestra al abordar la esquizofrenia de Ayers, hasta el punto de que Jeremy Clyman destaca en Psychology Today que se trata de una obra "rica en matices y clínicamente precisa" y que "se adentra con audacia en un terreno cinematográfico singular y ofrece una mirada profunda al mundo interior de Nathaniel".

También llama la atención la reflexión de Clyman sobre por qué destaca sobre otras películas que abordan la figura de un esquizofrénico: "Además, los síntomas clínicos se describen con una especificidad que respeta la investigación. La mayoría de los cineastas se desvían del verdadero guion de la esquizofrenia hacia un escenario mucho menos probable en el que el esquizofrénico sufre alucinaciones visuales de monstruos que albergan mensajes de pesadilla. Las alucinaciones de Nathaniel siguen siendo exclusivamente auditivas (la forma más común) y se manifiestan con una voz sincera y un mensaje sencillo: que otros pueden oír sus pensamientos (difusión del pensamiento)".

Por todo ello es una película que aparece en todas las listas que profesionales de la salud mental recomiendan, pues es cierto que el propio Clyman reconoce que tiene "algunos tropiezos perdonables y dramatizaciones obligatorias", pero también es que un título sencillamente imprescindible.

Por desgracia, 'El solista' no se encuentra actualmente en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España, pero en México sí que podréis encontrarla en Netflix.

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