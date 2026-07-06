El equipo de 'Blade Runner' no entendía la película y una apuesta de 10 dólares paralizó esta obra de culto: "No sabíamos qué diablos habíamos hecho"

Cada vez que se habla de 'Blade Runner' (1982) se hace necesario volver a ensalzar la que, junto a 'Alien: El octavo pasajero' (1979), es la obra clave de la filmografía del realizador Ridley Scott, y una pieza fundamental dentro de la ciencia ficción de todos los tiempos. Es brillante tanto formal como narrativamente, su estética es impecable y atemporal, y 44 años después continúa siendo un referente clave entre sus congéneres. No obstante, esto no la exime de ser un título difícil de digerir.

"El único que parecía entenderlo era Ridley Scott"

La que, a ojos de muchos espectadores —entre los que me encuentro, pese a que forme parte de mi filmografía de cabecera—, es una de las cintas más pedantes de la historia, no destaca por la sencillez de su lectura precisamente, generando confusión tras su visionado incluso a los miembros de su equipo de producción. El actor M. Emmet Walsh, que daba vida al Capitán Harry Bryant en la película, comentó este curioso efecto en una entrevista para el Hollywood Reporter.

M. Emmet Walsh

El intérprete (fallecido en 2024) fue entrevistado con motivo de la secuela, 'Blade Runner 2049' y comentó que, como suele ser habitual en la industria, antes del preestreno de la 'Blade Runner' original, se realizó una proyección privada para el equipo del filme. Lo que debería haber terminado en celebración y vítores, tuvo un resultado radicalmente opuesto.

"Estábamos sentados allí, y terminó. Y nada. ¡No sabíamos qué decir, qué pensar ni qué hacer! ¡No sabíamos qué diablos habíamos hecho! El único que parecía entenderlo era Ridley."

Además de comentar esta atípica reacción, Walsh sacó a relucir otras anécdotas de la producción de 'Blade Runner' de lo más sorprendentes —e hilarantes—, una de las cuales no debió hacerle mucha gracia, ya que le hizo perder un papel en una cinta con Michael Keaton.

"Estábamos en el set de mi oficina y, de repente, Ridley me pregunta: '¿Puedes fumar?'. Le dije que no era fumador, pero él quería que lo intentase, así que fumé. Ridley rodó muchísimo, hicimos muchas tomas, y yo me iba poniendo más y más enfermo. Llegó un momento en que dije: 'Ridley debería estar colgado del techo por las pelotas'. Y una de las personas que estaban presentes era Alan Ladd Jr. [antiguo presidente de 20th Century Fox]. Yo no lo sabía. Había sido contratado para estar en otra película con Michael Keaton, pero Alan encontró mi comportamiento ofensivo y me sacó del film."

La apuesta de M. Emmet Walsh que paralizó 'Blade Runner'

Aquí no quedó el asunto, porque si el trabajo de Ridley Scott le costó indirectamente un puesto de trabajo a M. Emmet Walsh, este dio al director más de un quebradero de cabeza a raíz de una apuesta de 10 dólares relacionada con los retakes que debieron rodarse a causa de los constantes cambios de guión.

"Un par de meses después recibo una llamada de Bud Yorkin, uno de los productores, diciéndome que volviese al set porque seguían haciendo modificaciones. Así que vuelvo a repetir con Bud, terminamos, y le digo: 'Volveré, no hemos terminado'. Y Yorkin me contesta: 'No, no, esto es todo. No hay más'. Así que le digo que me apuesto diez dólares con él, y acepta. Un par de meses después, recibo una llamada de Ridley y me dice: '¿Qué cojones está pasando contigo y Bud Yorkin? Te necesito aquí. Tengo que cambiar algo y Yorkin dice que no puedo hacerlo. ¡¿De qué diablos va todo esto?!'. Nuestra apuesta de diez dólares estaba paralizando su película multimillonaria. Al final volví a repetir, y esos diez dólares me estaban esperando."

Finalmente, tras criticar la voz en off del montaje original y dejar caer que "Ridley fue obligado a añadir la voz en off en el primer corte, y tuvo control suficiente para poder quitarlo en el segundo corte", el veterano actor, con más de doscientos créditos a sus espaldas en cine y televisión, expresó sus poco halagüeños pensamientos sobre 'Blade Runner 2049', de Denis Villeneuve. Walsh fue sincero y confesó que no pensaba pagar para verla.

"El tráiler parece interesante. Si te fijas en la Blade Runner original, es considerablemente más lenta. Creo que Harrison se ve bien en los planos que he visto. No sé quién es el chico [refiriéndose a Ryan Gosling]. Si alguien me manda una entrada gratis, puede que vaya a verla, pero no voy a gastar 11 dólares o lo que sea para verla. Es triste saber que pueden hacer una película sin mí."

Más de cuatro décadas después, 'Blade Runner' continúa alimentando su leyenda —para bien o para mal—, reafirmándola como el clásico imperecedero que nunca ha dejado de ser. Si bien 'Blade Runner 2049' no fue un éxito de taquilla (tampoco lo fue su predecesora), el interés por la franquicia de ciencia ficción sigue vivo.

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