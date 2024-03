Las 3 películas imprescindibles que ver en streaming de M. Emmet Walsh, un actor genial que acaba de fallecer a los 88 años

Hoy toca lamentar la pérdida de otro de esos actores de raza y profesionales infalibles. Más de 150 películas en su currículum, en todas como actor secundario, y siempre contribuyendo con un matiz o un color que sólo sabe aportar él. El pasado martes, a los 88 años, falleció el gran M. Emmet Walsh con un reivindicable legado tras de él.

Walsh era la clase de actor que no monopolizaba películas, e incluso podía ser poco remarcable para algunos, pero aquellos que las ven de manera continua y hasta obsesiva se percatan de alguien como él. Roger Ebert tenía una regla (no infalible) de que una película no podía ser mala si le tenía a él o a Harry Dean Stanton. Desde luego, estas tres películas son de todo menos malas.

‘Blade Runner’ (1982)

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh.

Una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, desencadenada cuando el personaje de Walsh aborda al de Harrison Ford para ir a la caza de unos replicantes que deben ser retirados. El carácter corriente y barriobajero de Emmet es uno de los aspectos que dan textura tangible a un mundo futurista y distópico como el que tan bien dibuja Ridley Scott.

‘Sangre fácil’ (‘Blood Simple’, 1984)

Dirección: Joel Coen, Ethan Coen. Reparto: John Getz, Frances McDormand, M. Emmet Walsh, Dan Hedaya, Samm-Art Williams.

Por encima de todo, muchos recordaremos a Walsh por esa gran nota de color que aportaba a la negrísima y sensacional primera película de los Coen. Un investigador que se hace notar nada más entrar en escena y que va teniendo la perfecta deriva oscura que tienen algunos de los personajes de estos cineastas. Gracias a él, ‘Sangre fácil’ es todo lo chunga y cínica que aspira a ser.

‘Arizona Baby’ (‘Raising Arizona’, 1987)

Dirección: Joel Coen, Ethan Coen. Reparto: Nicolas Cage, Holly Hunter, John Goodman, Frances McDormand, Trey Wilson, M. Emmet Walsh.

Tan agradecidos estaban los Coen por lo mucho que Walsh daba a ese personaje crucial de ‘Sangre fácil’ que lo mantuvieron un poco más en su roster de secundarios fiables. En ‘Arizona Baby’ hace de compañero de trabajo de Nicolas Cage, entrando perfectamente en esa comedia de dibujos animados que los directores buscaban para su segunda película.

