"Tuve que luchar cada día": hace 26 años, Russell Crowe "se hizo un hombre" durante el rodaje de su mejor película

Russell Crowe estaba lejos de ser un novato cuando se puso a las órdenes de Ridley Scott en la película que le hizo ganar el Oscar —arrebatándoselo injustamente a nuestro Javier Bardem por 'Antes que anochezca' y a Tom Cruise por 'Náufrago', todo sea dicho—. No obstante, esto no significa que el actor catalogue su paso por 'Gladiator' como una suerte de experiencia transformadora que, según confesó, le convirtió "en un hombre".

Un hombre a la (muy) antigua usanza

Fue en el marco del Mediterranean Film Festival de Malta —donde se rodó buena parte de la épica histórica estrenada en el año 2000— donde Crowe recibió un premio honorífico por el 25 aniversario del lanzamiento del filme, que ensalzó del siguiente modo.

Se podría decir, en cierto modo, que me convertí en un hombre en Malta. Por muchas películas que hubiera hecho hasta entonces, ninguna tenía la majestuosidad, la ambición, el presupuesto y, en definitiva, el alcance de Gladiator.

Pero, ¿qué quiso decir exactamente? El intérprete matizó así sus palabras, utilizadas para recalcar la dureza de la producción en múltiples aspectos.

Digo “me convertí en un hombre” porque no fue una producción fácil. Tuve que luchar cada día por la integridad del personaje que interpretaba, igual que el propio personaje en su viaje a lo largo de la película. A veces tienes la suerte de crear algo que cala hondo en la gente.

Además, el bueno de Russell, que sigue en activo y que ya tiene la friolera de cuatro largometrajes pendientes de estreno —incluyendo la nueva versión de 'Los inmortales'—, recordó una anécdota que demostró el calado que 'Gladiator' tuvo en el público de la época y la vigencia del filme un cuarto de siglo después.

Salía de un restaurante por la noche. Al salir a la calle, un joven me vio, me reconoció y me pidió una foto. Le estreché la mano y empezó a llorar. Sus amigos me contaron más tarde que es el jefe de socorristas de la playa local —tiene unos músculos impresionantes y mucha responsabilidad y autoridad— y que nunca lo habían visto así.

El llanto se intensificó y, cuando se recompuso, me dijo: “No lo entiendes. Cuando tenía ocho años, mi madre me sentó delante de la tele y puso un vídeo de Gladiator. Me dijo que si alguna vez me preguntaba qué tipo de hombre esperaba mi madre que fuera, era este tipo de hombre: el honor, la integridad, la fe, este tipo de hombre”. Un hombre nacido en Malta.

Hay que reconocer que el impacto de 'Gladiator' en la sociedad ha terminado derivando en una suerte de casposidad, si se me permite el término, que da un pelín de repelús —no es para menos viendo a señores entrados en años diciendo "fuerza y honor" a voz en grito—, casi a la altura de lo que ocurrió con la '300' de Zack Snyder, pero al César lo que es del César: un clásico moderno no alcanza ese estatus por casualidad.

Vía | The Hollywood Reporter







