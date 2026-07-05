El mejor anime de fantasía de Netflix prepara su regreso. La temporada 2 de 'Tragones y Mazmorras' afina con su estreno, aunque tendremos que alargar la sobremesa

En 2024 tuvimos una calidad tremenda en cuanto a animes, pero uno de los que brillaron con luz propia fue 'Tragones y Mazmorras' ('Dungeon Meshi'). La aventura culinaria de fantasía nos lo daba todo: aventuras en una mazmorra, humor, magia oscura, y un reparto de personajes con los que era imposible no encariñarse.

Aunque tras 25 episodios tuvimos que decir adiós a Laios, Marcille y compañía, y desde entonces en Studio Trigger nos tienen esperando la continuación de la historia.

El viaje se alarga...

Para ser justos, en Trigger no perdieron el tiempo y se dieron prisa en confirmar la producción de la segunda temporada del anime. Eso fue en 2024, y desde entonces han estado bastante calladitos respecto a la producción... Por suerte, durante el panel del estudio en Anime Expo 2026 han dedicado un espacio a 'Tragones y Mazmorras', y nos han dado una de cal y una de arena.

Por un lado: sí, la segunda temporada del anime está en marcha y ya tiene una ventana de estreno fijada. Como confirman desde sus redes sociales, lo nuevo del anime llegará de nuevo a Netflix y 'Tragones y Mazmorras' regresa oficialmente en octubre de 2027. También nos han dejado un primer poster con todos los personajes principales, centrándonos en la amenaza que suponen Falin y el Amo de la mazmorra.

Ahora bien, lo hará tres años y pico después de la primera temporada, así que más nos vale cargarnos de paciencia. Lo cierto es que a nivel personal esperaba que 'Tragones y Mazmorras' arrancase con los primeros animes de 2027, con la temporada de invierno, pero se va a hacer de rogar hasta el final del año.

Por desgracia, este calendario tiene bastante sentido, ya que recientemente en Trigger han estado trabajando en 'Star Wars: Visions', su serie original 'The Lenticulars' y este mismo otoño estrenan 'Cyberpunk Edgerunners 2'. Aunque por lo menos sabemos que 'Tragones y Mazmorras' será el siguiente proyecto en la lista y que en el estudio no dejan nada al azar con la calidad.

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