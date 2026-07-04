'Solo Leveling' tiene su primera película en marcha. 'Beyond the System', una secuela para el anime que continuará el ascenso al poder de Sung Jinwoo

Después de más de un año jugando al despiste con el futuro de 'Solo Leveling', por fin tenemos una actualización muy prometedora. Todavía seguimos pendiente de la tercera temporada del anime, pero una cosa esta clara: Sung Jinwoo no se para y su historia continuará con una película.

El asalto a los cines

'Solo Leveling' ya pasó en 2024 brevemente por la pantalla grande con 'ReAwakening', una película recopilatoria que también servía de avanzadilla para la segunda temporada del anime. Pero ahora sus responsables parecen haber tomado notas de 'Kimetsu no Yaiba' y también quieren reventar la taquilla con una película de anime.

Como confirman desde Crunchyroll, el siguiente capítulo de 'Solo Leveling' es una cita en los cines. 'Solo Leveling: Beyond the System' será una película que continuará directamente los eventos del anime, justo donde nos dejó la segunda temporada de la serie.

Por ahora se ha dejado ver un pequeño teaser y un póster para confirmar la producción del proyecto, además de que Crunchyroll co-producirá la película junto con Aniplex, Netmarble, D&C Media y Kakao Piccoma. La animación continuará a cargo de A-1 Pictures, quienes se han venido haciendo cargo del anime desde la primera temporada.

Es de esperar que esta sea una película canon para seguir adaptando el manhwa de Chugong y Dubu, y que sirva de puente para una hipotética temporada del anime. El año pasado ya se adelantó que había en marcha una película de 'Solo Leveling', y se ve que los reportes no iban tan desencaminados.

Además, la tercera temporada de la serie también estaría en marcha, aunque mejor mentalizarnos que hasta 2027 o incluso 2028 quizás Sung Jinwoo no regrese del todo, a la pantalla grande o a la pequeña.

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