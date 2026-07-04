HOY SE HABLA DE

'Solo Leveling' tiene su primera película en marcha. 'Beyond the System', una secuela para el anime que continuará el ascenso al poder de Sung Jinwoo

Crunchyroll y Aniplex han confirmado una película de 'Solo Leveling' directa para cines

Solo Leveling
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3790 publicaciones de Mariló Delgado

Después de más de un año jugando al despiste con el futuro de 'Solo Leveling', por fin tenemos una actualización muy prometedora. Todavía seguimos pendiente de la tercera temporada del anime, pero una cosa esta clara: Sung Jinwoo no se para y su historia continuará con una película. 

El asalto a los cines

'Solo Leveling' ya pasó en 2024 brevemente por la pantalla grande con 'ReAwakening', una película recopilatoria que también servía de avanzadilla para la segunda temporada del anime. Pero ahora sus responsables parecen haber tomado notas de 'Kimetsu no Yaiba' y también quieren reventar la taquilla con una película de anime.

Como confirman desde Crunchyroll, el siguiente capítulo de 'Solo Leveling' es una cita en los cines. 'Solo Leveling: Beyond the System' será una película que continuará directamente los eventos del anime, justo donde nos dejó la segunda temporada de la serie. 

Si echamos de menos 'Solo Leveling', este mismo verano llega su sustituto perfecto. Un fenómeno salido de Webtoon con un explorador de tumbas que busca venganza
En Espinof
Si echamos de menos 'Solo Leveling', este mismo verano llega su sustituto perfecto. Un fenómeno salido de Webtoon con un explorador de tumbas que busca venganza

Por ahora se ha dejado ver un pequeño teaser y un póster para confirmar la producción del proyecto, además de que Crunchyroll co-producirá la película junto con Aniplex, Netmarble, D&C Media y Kakao Piccoma. La animación continuará a cargo de A-1 Pictures, quienes se han venido haciendo cargo del anime desde la primera temporada.

Solo Leveling Beyond The System

Es de esperar que esta sea una película canon para seguir adaptando el manhwa de Chugong y Dubu, y que sirva de puente para una hipotética temporada del anime. El año pasado ya se adelantó que había en marcha una película de 'Solo Leveling', y se ve que los reportes no iban tan desencaminados. 

Además, la tercera temporada de la serie también estaría en marcha, aunque mejor mentalizarnos que hasta 2027 o incluso 2028 quizás Sung Jinwoo no regrese del todo, a la pantalla grande o a la pequeña.

En Espinof | Las mejores películas de anime de los últimos años que puedes ver en streaming en 2026

En Espinof | Las mejores series de anime de 2026... hasta ahora

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios