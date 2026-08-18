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El increíble crossover entre dos de las mejores películas de Quentin Tarantino que ya nunca veremos: "Hubiera ocurrido en Ámsterdam. Habría sido un fin de semana"

Tarantino quería juntar a John Travolta y Michael Madsen. Pensó en dos opciones pero ninguna de las dos acabó saliendo adelante

Tarantino con Travolta
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Mikel Zorrilla

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A lo largo de su carrera, el cineasta Quentin Tarantino ha acumulado numerosos proyectos que al final se quedaron en nada tras años de desarrollo. Uno de los más llamativo habría dado pie a un crossover entre 'Reservoir Dogs' (1992) y 'Pulp Fiction' (1994), sin duda dos de sus mejores películas. El proyecto llegó a tener dos versiones distintas, sin embargo, ni siquiera así logró salir adelante para desgracia de los fans del director.

Los hermanos Vega

Lo cierto es que Quentin Tarantino empezó a sopesar la idea para un proyecto titulado 'The Vega Brothers' poco después del éxito de 'Pulp Fiction'. La idea era recuperar a Vincent Vega, el personaje que hacía John Travolta, y juntarlo con Vic Vega, a quien interpretó Michael Madsen en 'Reservoir Dogs', partiendo de la base de que ambos eran hermanos en el universo del realizador.

Vega Brothers

La premisa inicial de la historia era una precuela tanto de 'Reservoir Dogs' como de 'Pulp Fiction', porque simplemente a Tarantino no le quedaba otra opción tras lo que ocurre con ambos personajes en dichas películas. Pero el propio Tarantino reconocía que era muy poco probable que llegase a hacerse. En 2019, el cineasta recordaba lo siguiente sobre este proyecto:

"No creo que la haya llevado lo suficientemente lejos para una historia, pero tenía una premisa. Hubiera ocurrido en Ámsterdam. En la época en que Vincent estaba en Ámsterdam. ¿Recuerdan en Pulp Fiction, que acababa de volver de Ámsterdam y estaba contando toda la historia? Estuvo llevando un club para Marsellus. Entonces, probablemente estuvo ahí un par de años. En algún momento, en su estancia en Ámsterdam, manejando un club, Vic aparece para visitarlo. Y habría sido su fin de semana allí. Exactamente qué les pasa o en qué problemas se meten, nunca lo llevé tan lejos."
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Lamentablemente, Quentin Tarantino descartó el proyecto al concluir que ambos actores eran "demasiado mayores" para hacer algo así. Pero durante un tiempo 'The Vega Brothers' pasó a llamarse 'Double V Vega' y se planteó otra idea, que no fuese una precuela ni los protagonistas fueran estos dos hermanos Vega sino otros. Por supuesto, la idea tampoco llegó muy lejos: "Tendrían dos hermanos mayores y ambos se unirían por su muerte. Y quieren vengarse o algo así".

Todo parecía haberse quedado ahí, pero en 2020 Michael Madsen aportó nuevos detalles sobre ese proyecto y recuperó la ilusión de los fans (temporalmente, claro):

"La película iba a empezar con ambos siendo liberados de prisión en diferentes estados. Y luego abríamos un club en Ámsterdam."
"Se le había ocurrido la idea de que fueran los hermanos gemelos de Vic y Vincent, que se conocieron tras la muerte de sus hermanos. Era muy complicado, pero cuando Quentin empieza a discutir una idea, es muy fácil dejarse llevar."

No obstante, como sabemos, estas declaraciones del actor no vinieron acompañadas de un nuevo interés de Tarantino hacia un proyecto que finalmente, tras la muerte de Madsen, ha quedado definitivamente abandonado en un cajón.

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