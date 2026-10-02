Batman no saldrá todavía en el Universo DC de James Gunn. Oficialmente, la película que iba a presentarle no es canónica

El Universo DC de James Gunn está siendo, en palabras comunes, un chocho. Solo los muy fans de lo superheroico entienden qué es canon, qué no, si la animación entra dentro de la continuidad y qué series o películas tienen importancia real dentro del universo propuesto por el director. La última que ha liado más la madeja es 'Dynamic Duo', que se estrenará en cines el 22 de septiembre de 2028 y presentará a dos Robins... que no pertenecerán al universo principal.

DC: Dolor de Cabeza

Por lo que se entendió al principio, esta película de marionetas, que mostrará a Dick Grayson y Jason Todd haciendo equipo, engarzaba directamente con el Universo DC, hasta el punto en el que hubo quien afirmó que los dos actores que interpretaban a los Robins, Mason Thames y Logan Kim, serían también los que los interpretarían en la nueva película de Batman, 'The brave and the bold', y que, además, presentaría al nuevo Batman. Pero, al final, nada parecido.

Al encontrarse con la noticia en Instagram, Kim simplemente respondió "No". Vamos, que 'Comando Monster' sí forma parte de la continuidad, pero 'Dynamic Duo' no, igual que 'Superman' sí pero 'The Batman II' no. Explícale esto a alguien que esté fuera del mundillo, a ver qué te dice.

El año pasado, James Gunn ya alimentó los rumores afirmando "Puede que haya una manera de que encaje en el Universo DC. Me encantaría que esta película animada de marionetas fuera parte del Universo DC. Me interesa mucho, pero la historia es tan única que puede no encajar".

Y al final se ha confirmado: mientras el Universo DC empieza a quedarse sin proyectos anunciados (tras 'Man of tomorrow' solo nos quedará 'The people vs Gorilla Grodd' y la temporada 2 de 'Comando Monster' antes de entrar en un hiato obligado), quizá es el momento de que nazcan series y películas individuales que no dependan de un universo mayor. Honestamente, a estas alturas todos saldríamos ganando.

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