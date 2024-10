James Gunn desvela 'Dynamic Duo', la primera película de animación de su Universo DC, que transcurrirá en Gotham... pero sin Batman

Aunque no son pocos los que creen que la expresión “Dúo Dinámico” para referirse a Batman y Robin viene de la serie de 1966, pero realmente se utilizó por primera vez en el número 4 de ‘Batman’, allá por 1941, cuando en una viñeta la narración decía “Y, como si estuviera programado, el Dúo Dinámico salta a la habitación”. Ahora, James Gunn ha decidido tomar el nombre prestado para un nuevo proyecto de su nuevo Universo DC, que tiene una importancia especial: es la primera película animada de esta fase primigénia. Y no va a ser una película animada cualquiera.

¡Santas películas, Robin!

En realidad, en este nuevo largometraje Batman ni estará ni se le espera: el 'Dúo Dinámico' de su título se refiere a los dos Robin más importantes de la historia, Dick Grayson y Jason Todd, y según Variety tratará sobre cómo se enfrentan al futuro, cada uno con su punto de vista. Al guion está Matthew Aldrich ('Coco', 'Lightyear') y en la producción, la empresa 6th & Idaho, propiedad de... Matt Reeves.

Ojo: eso no significa que esté unida al universo de 'The Batman'. Son proyectos separados que solo tienen en común a Gotham. Lo más impactante es que será la primera película realizada por Swaybox, un estudio que mezclará animación, marionetas y CGI para hacerla. Esta no solo es la primera cinta animada del Universo DC, sino también, de hecho, el primer proyecto nuevo anunciado por Gunn tras mostrar su primera fase a inicios del año pasado.

De momento, el 5 de diciembre este macro-universo dará el pistoletazo de salida con 'Creature Commandos' en Max, una serie animada que precederá al estreno de 'Superman' y el resto de películas en desarrollo. Sin embargo, "esto es algo especial", destaca Gunn en su tuit. ¿Quizá lleguemos a ver a Capucha Roja y Nightwing, los alter ego superheroicos en los que ambos Robin acabaron convirtiéndose en los cómics DC? Tendremos que esperar para saber qué es lo que se está cociendo en Warner.

