Este 2026 se cumplen 10 años desde el estreno de 'A Silent Voice' de Naoko Yamada, una de las películas de anime más aclamadas de la historia y una de las grandes joyas de Kyoto Animation. Hacer una película con un impacto así no es fácil, y para toda una generación de animadores fue la obra que definió su juventud.

Un antes y un después

'A Silent Voice' fue la gran obra con la que Yamada saltó a la fama para ser reconocida como una de las mejores directoras de anime de los últimos años. También fue una obra decisiva para los animadores de Kyoto Animation, especialmente para un equipo formado por artistas muy jóvenes que se dejaron la piel en la película.

"A Silent Voice' es en muchos aspectos la película de nuestra juventud, para nosotros, el equipo de Kyoto Animation", dijo el director de fotografía Kazuya Takao en un evento conmemorativo del aniversario, como recogen desde Anime Hunch. "Mirando atrás, el equipo que aún estaba en la veintena o la treintena trabajó con todo lo que tenían, y a menudo chocaban unos con otros para hacerla. Mi corazón se ha hinchado de emoción al volver a verla".

Según el director de fotografía, 'A Silent Voice' terminó siendo tan especial y resonando con el público porque todo el equipo arrimó el hombro para crear algo "genuinamente bueno". Y que, precisamente, este choque de opiniones y de enfoques creativos fue lo que llevó a obtener resultados tan impactantes.

Una película que marcó un antes y un después para los animadores de Kyoto Animation, con una obra formativa en la que se dejaron la piel y la juventud para captar el más mínimo detalle. Estrenada en 2016, 'A Silent Voice' fue un éxito tanto en Japón como internacionalmente, que llegó a recaudar 30,8 millones de dólares en todo el mundo. Aunque, tristemente, se quedó un tanto eclipsada por el tremendo pelotazo que fue 'Your Name'.

Aún así, 'A Silent Voice' continúa siendo una película única, sensible y desgarradora que sigue aguantando de miedo el paso de los años. Un drama centrado en una chica sorda y un compañero de clase que solía burlarse de ella y quien, años después, busca enmendar sus errores.

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