Matt Damon asegura que los Oscar deberían darse 20 o 25 años después del estreno de las películas nominadas. "Muchas no aguantan el paso del tiempo"

Dicen que cualquier tiempo pasado fue anterior, pero no necesariamente mejor; algo que hace que sea determinante el uso de una mirada retrospectiva en muchos aspectos de nuestra vida, incluyendo unas obras de arte que, según defienden muchas voces, terminan demostrando su verdadero valor años —e incluso décadas— después de que vean la luz del día. Pues bien; Matt Damon se encuentra entre los defensores de esta idea.

Tiempo de reflexión

Según explicó el actor y cineasta en una entrevista con GQ —vía cineasthetic.—, el paso del tiempo respecto a su fecha de estreno hace que valoremos un largometraje de manera diferente.

Cuando estoy viendo películas antiguas siempre pienso en que "tal y tal" ganó un Oscar y que "tal y tal" no lo ganó. Creo que [al verlas en retrospectiva] las estás juzgando de una forma totalmente diferente.

Es por esto que Damon cree firmemente que premios como los Oscar deberían darse veinte o veinticinco años después de los lanzamientos originales de las películas, cuando "todo el mundo las haya asimilado".

Creo que la forma correcta de valorarlas es veinte y veinticinco años después, cuando todo el mundo las haya asimilado. Tendrás una idea muy clara de qué películas han perdurado y siguen importando te de verdad. Hay muchas que quizá tuvieron ese tirón del que no estamos hablando. Pudo haber un gran revuelo en aquél momento, tal vez por algo propio de la época, y luego no acaban de aguantar el paso del tiempo.

Al final, el objetivo de Damon, que este año está en las quinielas de la temporada de premios por su trabajo en 'La Odisea', es hacer cine que perdure y cale hondo en las futuras generaciones.

Mi objetivo es hacer películas que sigan ahí unos veinte años después, como cuando la gente me habla de El indomable Will Hunting; hay gente que se da cuenta de que no había nacido cuando se estrenó la película. Es una locura, como si yo me acercase a alguien que hizo una película en 1950.

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