'Kimetsu no Yaiba podría durar  “10, 20, o incluso 100 años más”. Tras ‘La fortaleza infinita’, Sony está lista para explotar al máximo el anime de fantasía

Ya con el estreno de 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', el anime de cazadores de demonios cambió por completo las reglas del juego. La historia de Tanjiro Kamado atrajo a millones de fans a los cines para coronarse como la película de anime más taquillera de la historia.

Pero el fenómeno estaba muy lejos de apagarse, porque en 2025 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' batió todavía más récords con 793 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Estira que te estira

Desde luego, 'Kimetsu no Yaiba' es la gran gallina de los huevos de oro del anime, y sus actuales propietarios quieren estirar el chicle todo lo que se pueda para exprimirla al máximo. La mayor franquicia del mundo del anime, que rivaliza directamente con el legado de 'Dragon Ball' y 'One Piece', y desde Crunchyroll y Sony tienen planes para seguir explotando el anime durante varias décadas.

Esto es lo que ha compartido Atsuhiro Iwakami, CEO de Aniplex (también propiedad de Sony) en una entrevista reciente con Bloomberg, en la que asegura que hay planes a muy largo plazo para Tanjiro y compañía.

"Nuestra intención es que 'Kimetsu no Yaiba' dure otros 10 o 20 años. O 50 años, o incluso 100", dijo Iwakami. "Queremos formar parte de la creación de una franquicia que pueda resistir el paso de las décadas".

Iwakami precisamente mencionó 'Dragon Ball' y 'One Piece' y su impacto tanto en Japón como internacionalmente. La primera ya tiene 40 años y sigue siendo tremendamente relevante a pesar del paso de las décadas, y Goku ha vuelto con fuerza este mismo año con el remake de 'Dragon Ball Super: Beerus'. Por su parte, Luffy sigue al pie del cañón después de casi tres décadas, con su historia lejos de terminar y expandiéndose cada vez más en otros frentes con un live action, remake, videojuegos y toda suerte de spin-offs.

Quizás 'Kimetsu no Yaiba' podría seguir esta senda. Al fin y al cabo, y más allá de la Tanjiro, hay muchas historias que contar en el mundo creado por Koyoharu Gotouge que se podrían seguir explorando a través de precuelas o spin-offs de otros personajes. Habrá que ver qué depara el futuro a 'Kimetsu no Yaiba' una vez salgamos de la Fortaleza Infinita... Pero parece que la intención es que se quede para mucho, mucho rato.

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