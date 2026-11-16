La mejor serie de espías terminará en la temporada 8, según Olivia Cooke: "Ayer me senté en la silla de maquillaje y lloré"

Malas noticias a los asiduos a los casos de la panda de marginados que habitan La Ciénaga. Según ha desvelado Olivia Cooke, que también coprotagoniza 'La casa de Dragón', la temporada 8 (actualmente en producción) de 'Slow Horses' será la última.

Así lo ha asegurado la actriz en una entrevista con The Times. Cooke, quien interpreta a Sid Baker, personaje del principio a la que no volvimos a ver hasta la recién estrenada temporada 6 debido, según cuenta, a cuestiones de contrato con HBO.

Cierra La Ciénaga

«Estoy rodando la última temporada», anunciaba la actriz al periodista de The Times antes de suavizar con un «nunca digas nunca» dándose cuenta, quizás, de que se había ido de la lengua. La cuestión es que Cooke declara que la noticia ya se ha difundido en el reparto y que el ambiente durante la producción de esta octava y presuntamente última temporada está cargado de melancolía:

«Creo que eso es lo que nos han contado y definitivamente parece que estamos finalizando. Estamos todos melancólicos, distraídos. Ayer, me senté en la silla de maquillaje y lloré. La serie ha sido una luz deslumbrante y le he dicho a mi pareja que necesito dos semanas para superarlo. Voy a estar deprimida.»

Un cierre de 'Slow Horse' tiene sentido, ya que la temporada 8 estará basada en 'Clown Town', la que es la novena y última novela de la saga escrita por Mick Herron. Novela que, por otra parte, salió el pasado año con el clásico "secretos del pasado que vuelven a morder" con, concretamente, asuntos turbios que tapó Taverner durante el conflicto norirlandés y Cartwright indagando en la biblioteca de su abuelo.

Claro. El agotamiento de las novelas originales no puede querer decir necesariamente el final de la serie. Allá tenemos 'Juego de tronos'. Sin embargo, es bueno saber que desde Apple TV y la productora de Will Smith, creador y guionista principal de la serie, han decidido no inventarse casos nuevos.

Aunque, la verdad, si lo hicieran no me negaría a verlos ya que estamos ante una de las mejores series de la actualiudad y una saga de espionaje totalmente imprescindible. El consuelo es que la despedida llegará en 2028 cuando, previsiblemente, veamos estos capítulos finales.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las mejores series de intriga y suspense en streaming