Uno de los casos de violencia machista más estremecedores de Galicia inspira esta miniserie de Netflix con solo 3 episodios

Netflix ha encontrado en 'El crimen de Pazos' otra historia real que debemos recordar. La miniserie de tres episodios creada por Ramón Campos ('El caso Asunta') y protagonizada por Tristán Ulloa, reconstruye un caso de violencia machista que conmocionó a Galicia en 2015 y que dejó al descubierto los fallos del sistema a la hora de proteger a una víctima.

Aunque la ficción introduce cambios en los nombres y dramatiza algunos aspectos de la investigación, su punto de partida es el asesinato de Isabel Fuentes, una mujer que sobrevivió a una primera agresión brutal de su marido, pero que acabó siendo asesinada por él semanas después en el hospital donde se recuperaba.

El caso real que inspira la serie

Para entender qué hay detrás de 'El crimen de Pazos' hay que remontarse a la madrugada del 2 de abril de 2015. En la localidad de Pazos, perteneciente al municipio ourensano de Verín, Isabel Fuentes fue encontrada gravemente herida en su vivienda después de recibir varios golpes en la cabeza con un martillo. Su marido, Aniceto Rodríguez, aseguró que unos ladrones habían entrado en casa y la habían atacado mientras él dormía. Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar empezaron a sospechar de aquella versión.

La escena presentaba detalles que no encajaban con un robo y los investigadores contemplaron desde el principio la posibilidad de que el responsable fuera el propio marido. Isabel fue trasladada al hospital de Ourense, donde comenzó a recuperarse de sus heridas.

Es precisamente esa investigación la que sirve de base para uno de los elementos centrales de la miniserie: las sospechas de los agentes y sus intentos de evitar que la víctima volviera a estar en peligro. En el caso real, la Guardia Civil llegó a advertir de que podía tratarse de un episodio de violencia machista y trasladó sus preocupaciones para que se adoptaran medidas de protección.

Los investigadores no estaban convencidos de la explicación de su pareja y consideraban que Isabel necesitaba estar a salvo de su marido. Sin embargo, sus advertencias no consiguieron que se establecieran las medidas necesarias para impedir un nuevo ataque.

La tragedia ocurrió el 8 de mayo de 2015. Cuando Isabel ya se encontraba en una habitación convencional del hospital y parecía recuperarse de las lesiones, Aniceto, su marido, consiguió volver a acercarse a ella y la apuñaló. Habían pasado apenas 37 días desde la primera agresión.

Este segundo ataque es uno de los episodios más duros de la historia que reconstruye Netflix y explica por qué el caso de Pazos no se recuerda únicamente por la brutalidad del crimen, sino también por las señales de alarma que no lograron evitarlo. La familia de Isabel cuestionó la actuación judicial y presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, aunque la iniciativa terminó archivándose.

Aniceto Rodríguez fue juzgado en junio de 2017 por el asesinato de su mujer y por el primer intento de acabar con su vida. La Audiencia Provincial de Ourense lo condenó a 31 años de prisión, una pena que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo. Sin embargo, no llegó a cumplirla: murió el 21 de septiembre de 2018 en la cárcel de A Lama, en Pontevedra, a consecuencia de un fallo cardiovascular.

El caso dejó una profunda huella en Verín y se convirtió en un ejemplo de las consecuencias que puede tener la falta de protección efectiva ante una situación de violencia machista. Es precisamente esa dimensión, más allá del propio asesinato, la que da sentido a la adaptación televisiva.

Hay que tener en cuenta que 'El crimen de Pazos' no es un documental, sino una ficción inspirada en estos acontecimientos. Por eso, Netflix introduce cambios en los nombres y dramatiza algunos aspectos para construir su relato: Isabel Fuentes aparece representada a través de Irene y la investigación incorpora personajes como el sargento Elías, interpretado por Tristán Ulloa.

Por otro lado, la plataforma también ha estrenado 'Desprotegida: El crimen de Pazos', un documental que se acerca a los hechos reales a través de testimonios de personas vinculadas al caso.

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