Una desaparición que lleva 20 años sin resolverse y una investigación que reabre viejas heridas. 'Infamia' apenas ha necesitado un episodio para convencerme

Un caso que lleva veinte años sin resolverse, dos niñas desaparecidas y una protagonista incapaz de dejar atrás los fantasmas de su pasado. Con estos ingredientes arranca 'Infamia', el nuevo thriller español de HBO Max, una serie protagonizada por Susana Abaitua que convierte la aparente tranquilidad de un pequeño pueblo vasco en el escenario de una historia bastante más oscura de lo que parece a simple vista.
La ficción adapta la novela homónima de Ledicia Costas y utiliza una investigación criminal como punto de partida para hablar de la culpa, los silencios y la violencia contra las mujeres.
Un caso sin resolver y muchos secretos
La serie sigue a Emma Cruz (Susana Abaitua), una abogada que atraviesa una crisis personal y que termina obsesionándose con la desaparición de dos niñas ocurrida veinte años atrás. Lo que comienza como un caso que despierta su interés profesional va adquiriendo una dimensión mucho más íntima cuando entra en juego su propia historia: Emma perdió a su hermana cuando ambas eran pequeñas y todavía arrastra la culpa por aquella muerte. Por eso, la investigación no consiste solamente en reconstruir lo que les ocurrió a las niñas, sino también en enfrentarse a una herida que no ha terminado de cerrar.
La acción transcurre en Ura, una localidad ficticia del País Vasco cuya belleza natural contrasta con el ambiente opresivo que rodea a sus habitantes. Sus paisajes y su aparente calma esconden una red de secretos que Emma tendrá que ir desentrañando, mientras descubre que hay personas dispuestas a hacer cualquier cosa para impedir que salga a la luz la verdad.
Pero 'Infamia' no parece interesada únicamente en mantener al espectador pendiente de quién hizo qué y por qué. El caso de las niñas desaparecidas sirve también para abordar cuestiones incómodas relacionadas con la violencia contra las mujeres, la falta de protección a las víctimas y el peso de las instituciones en la perpetuación de determinados silencios. Ese trasfondo le da al misterio una dimensión social que puede terminar siendo tan importante como la resolución del propio caso.
Con Susana Abaitua al frente, la ficción cuenta además con un reparto en el que encontramos a Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorach y Kandido Uranga, entre otros. La serie está dirigida por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, y cuenta con guion de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas.
Después de ver el primer episodio -de apenas seis que incluye en total-, todavía es pronto para saber si 'Infamia' conseguirá resolver todas las piezas de su misterio con la misma solidez con la que plantea sus preguntas. Pero creo que, por ahora, sí que logra dejar una buena primera impresión con una protagonista marcada por un pasado doloroso, un caso que esconde mucho más de lo que parece y un escenario que transmite cierta inquietud incluso cuando no está ocurriendo nada. Para mí es suficiente para estar dentrísimo.
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