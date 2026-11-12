23.000 dibujos y el mayor desafío de la historia del anime: el capítulo más espectacular de 'Bleach' llevó a sus creadores más de un año

Tras 22 años, este otoño nos hemos despedido de 'Bleach' y de Ichigo Kurosaki. En Studio Pierrot han cuidado con muchísimo mimo el arco de 'Thousand-Year Blood War', que sirvió para traer de vuelta el anime por todo lo alto y adaptar las tramas que quedaban pendientes del manga de Tite Kubo.

Una despedida a lo grande en la que el estudio ha puesto toda la carne en el asador. Eran perfectamente conscientes del nivel que se esperaba de ellos en este punto, y uno de los capítulos más complejos de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' llevó más de un año hasta que se completó.

Las cosas de palacio van despacio

El capítulo 45 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', "Defend You", fue uno de los más intensos y emocionales de toda la serie. Un punto decisivo en el duelo entre Yhwach e Ichigo, en el que además se introdujo la nueva transformación Blood Chain, diseñada por el propio Tite Kubo.

Además, es un capítulo especialmente impactante por el sacrificio de Orihime, quien está lista para dar su vida por Ichigo en la lucha. En Pierrot sabían que este episodio 45 era clave a muchos niveles, y lo trataron con tanto cuidado que estuvo más de un año en producción.

Así lo explicó el director Tomohisa Taniguchi desde su cuenta de X (Twitter), donde además compartió que este episodio 45 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se llegaron a realizar aproximadamente unos 23.000 dibujos de intercalaciones. En comparación, un episodio normal de anime utiliza entre 3.000 y 8.000, pero el nivel de expresividad que querían conseguir para 'Bleach' demandó esta carga de trabajo tan intensa.

"En cierta forma, ha sido el capítulo más complicado de toda la serie. El periodo de producción se extendió durante más de un año, y uno de los mayores desafíos era descubrir cómo de meticulosamente podíamos encajarlo dentro de nuestro calendario", escribió el director. "Además de incorporar CGI muy complejo y procesos de composición, el volumen descomunal de dibujos 2D casi batió récords dentro de todos capítulos hasta el 45".

El propio Taniguchi se encargó de dirigir, guionizar y realizar los storyboards de este episodio. Además del equipo de Pierrot, también contaron con Studio KAI, los responsables de 'Sentenced to be a Hero' para echarles un cable en la producción y varios animadores del estudio arrimando el hombro. El esfuerzo valió la pena, y el capítulo 45 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' llegó a convertirse en uno de los episodios mejor valorados en IMDb. Un empujón para despedir el anime por todo lo alto después de 22 años siguiendo a Ichigo.

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